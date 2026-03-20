Ιράν: “Δεν έχουμε πλεόνασμα πετρελαίου για να διαθέσουμε στις αγορές”

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου είπε πως η Τεχεράνη δεν διαθέτει κανένα πλεόνασμα πετρελαίου να προσφέρει στις διεθνείς αγορές
Το Ιράν διαβεβαίωσε απόψε (20/3) ότι δεν διαθέτει κανένα πλεόνασμα πετρελαίου να προσφέρει στις διεθνείς αγορές, αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν κάποιες κυρώσεις που έχουν επιβάλει στην Τεχεράνη.
«Τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαμε να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη μέσα σε πλοία στη θάλασσα», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μιλώντας την Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business.
«Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει πλέον πλεόνασμα αργού, στη θάλασσα ή για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο να δώσουν μια ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.
