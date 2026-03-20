Χωρίς ταξί και τη Δευτέρα η Πάτρα- Στη Βουλή οι αυτοκινητιστές

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν, ξανά, οι οδηγοί ταξί στην Πάτρα, ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου την προσεχή Δευτέρα.

Από την Ομοσπονδία ΠΟΕΙΑΤΑ, έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία, με τον κλάδο να εκφράζει την αντίθεσή του στις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Όπως, έχει επισημάνει, στο thebest.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Πάτρας, Γιώργος Σίδερης, το βασικό αίτημα των επαγγελματιών αφορά το άρθρο 52 για την ηλεκτροκίνηση. Όπως εξηγεί, «από το 2026, όσα οχήματα αντικαθίστανται ή σε περιπτώσεις νέας άδειας ή αλλαγής ονόματος, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα», κάτι που όπως τονίζει δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Το Σωματείο Οδηγών Ταξί Πάτρας δηλώνει πως θα συμμετάσχει δυναμικά στην κινητοποίηση, με οργανωμένη παρουσία έξω από τη Βουλή στην Αθήνα. Για τον σκοπό αυτό, προγραμματίζεται η μετακίνηση των επαγγελματιών με πούλμαν, τα οποία θα αναχωρήσουν από την Πάτρα.

Ήδη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, με τους ενδιαφερόμενους οδηγούς να καλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου έως το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως ο προγραμματισμός της

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στις επίμαχες διατάξεις.

Οι οδηγοί ταξί της Πάτρας δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν το «παρών» στις εξελίξεις, διεκδικώντας, όπως αναφέρουν, την προστασία του επαγγέλματός τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.