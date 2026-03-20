Πάτρα: «Μαϊμούδες» οπτικά είδη- Επιτόπιοι έλεγχοι από την Περιφέρεια- Τι λέει η νέα νομοθεσία

Οι καταγγελίες για πώληση «μαϊμού» οπτικών ειδών στην Πάτρα άνοιξαν τον… φάκελο των ελέγχων και έφεραν στο προσκήνιο τη νέα, αυστηρότερη νομοθεσία που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά.

Αρκετές είναι οι καταγγελίες που έχουν ήδη κατατεθεί το τελευταίο διάστημα, με την Επιτροπή Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να προχωρά σε επιτόπιους ελέγχους. Από αυτές, το 60% των περιπτώσεων κρίθηκαν εκτός πλαισίου νομιμότητας. Στις επιχειρήσεις αυτές έχει δοθεί συγκεκριμένη προθεσμία για να αποσύρουν τα μη σύννομα προϊόντα και να συμμορφωθούν με το ισχύον καθεστώς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις που φτάνουν από υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως και «λουκέτο».

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την παραβατικότητα, αλλά συνδέεται άμεσα με τη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ και απαγορεύει πλέον τη διάθεση γυαλιών οράσεως και άλλων οπτικών ειδών από καταστήματα γενικής χρήσης χωρίς την παρουσία αδειούχου οπτικού. Η αλλαγή αυτή αποτέλεσε και το βασικό αντικείμενο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου μεταξύ της αρμόδιας Επιτροπής και του Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Αχαΐας.

Μιλώντας, στο thebest.gr, η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, «η νέα ρύθμιση καθιστά υποχρεωτική την ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για κάθε επιχείρηση που εμπορεύεται οπτικά είδη, προϋπόθεση που συνεπάγεται και την παρουσία εξειδικευμένου επιστήμονα στον χώρο. Παρά την έγκαιρη ενημέρωση των επαγγελματικών φορέων, όπως το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος, αρκετές επιχειρήσεις είτε δεν προσαρμόστηκαν εγκαίρως είτε δήλωσαν άγνοια των νέων κανόνων».

Όπως τονίζει, «η αυστηροποίηση του πλαισίου στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η διάθεση οπτικών ειδών χωρίς επιστημονικό έλεγχο ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές, καθώς ακατάλληλα ή χαμηλής ποιότητας γυαλιά μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στην υγεία των ματιών».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τις νέες ρυθμίσεις εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα οποία εξακολουθούν να μπορούν να διαθέτουν γυαλιά πρεσβυωπίας και υγρά φακών επαφής.