Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ καλεί να στοχοποιηθούν «οι εχθροί» στην πατρίδα και το εξωτερικό

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματισθεί, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχασε επίσης στους βομβαρδισμούς τη σύζυγό του, τη μητέρα του και έναν γαμπρό του.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανισθεί δημοσίως ούτε έχει δημοσιοποιήσει ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά το διορισμό του, στις 8 Μαρτίου, ως ανώτατου ηγέτη της χώρας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται εικασίες για την υγεία του.

Στην ανάρτηση στο X επισημαίνεται πως «οι αξιωματούχοι και το προσωπικό που απομένουν σ' αυτό το ευαίσθητο υπουργείο» πρέπει να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε με το θάνατο του υπουργού.

H σχετική δήλωση, που αναρτήθηκε σήμερα στο λογαριασμό του νεοδιορισθέντος ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο X, έγινε μετά το θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αυτή την εβδομάδα.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να βάλουν στο στόχαστρο «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό».

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο Ιράν - Σκοτώθηκε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι «αποδεκατίζεται», ενώ πύραυλοι και drones συνεχίζουν να στοχοποιούν κράτη του Κόλπου.

«Κερδίζουμε και το Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε χθες Πέμπτη ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον «τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο», ούτε «να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

«Νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαντάζεται ο κόσμος», πρόσθεσε χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Την 21η ημέρα του πολέμου, οι δηλώσεις αυτές φάνηκαν να καθησυχάζουν τις αγορές. Στη Γουόλ Στριτ το χρηματιστήριο έκλεισε με μικρή πτώση και οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν ελαφριά μείωση στις ασιατικές αγορές, με την τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να υποχωρεί περί τα 107 δολάρια.

Στα μέτωπα αυτού του πολέμου, που έχει γίνει περιφερειακός, τα πλήγματα συνεχίζονται σήμερα, ημέρα του Νορούζ, του περσικού νέου έτους, και του Έιντ αλ Φιτρ στη Σαουδική Αραβία και στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες. Στο Ιράν, χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι σιίτες, η γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα της νηστείας του Ραμαζανιού έχει οριστεί για αύριο Σάββατο.

Διυλιστήριο στο Κουβέιτ γίνεται στόχος

Κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να γίνονται στόχοι πυραύλων και drones. Τα ΗΑΕ ανέφεραν πως επιχείρησε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων, η Σαουδική Αραβία ότι αναχαιτίστηκαν drones, κυρίως στο ανατολικό drone της χώρας, και το Μπαχρέιν ότι περιορίστηκε πυρκαγιά σε αποθήκη την οποία προκάλεσαν θραύσματα που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης».

Στο Κουβέιτ, διυλιστήριο που είχε ήδη γίνει στόχος χθες υπέστη νέα επιδρομή με drones, που προκάλεσε πυρκαγιά και είχε αποτέλεσμα να κλείσουν μονάδες του.

Σε αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αμερικανικά συμφέροντα στα κράτη του Κόλπου, όπως και ενεργειακές υποδομές, τροφοδοτώντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του αερίου στην Ευρώπη απογειώθηκαν χθες, με τις τιμές του ολλανδικού TTF, ποικιλίας αναφοράς, να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Στο Κατάρ υπολογίστηκε ότι η δυναμικότητα ως προς τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) μειώθηκε κατά 17% μετά τα πλήγματα στην εγκατάσταση στη Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Τα ιρανικά πλήγματα σε αυτή έγιναν σε αντίποινα για εκείνα του Ισραήλ εναντίον του υπεράκτιου κοιτάσματος Νότια Παρς/Βόρειος Θόλος, το μεγαλύτερο γνωστό στην υφήλιο, που μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από το Ισραήλ να μην εξαπολύσει άλλες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών και είπε πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου του υποσχέθηκε να «συμμορφωθεί». Ωστόσο, ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε πως θα «ανατινάξει» ολόκληρο το ιρανικό κοίτασμα αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις στο «εντελώς αθώο» Κατάρ ή άλλα κράτη του Κόλπου.

Το Ιράν δεν θα επιδείξει «καμιά αυτοσυγκράτηση» αν οι ενεργειακές υποδομές του βομβαρδιστούν ξανά, αντέτεινε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Στην αντίδρασή μας στην ισραηλινή επίθεση εναντίον των υποδομών μας δεν χρησιμοποιήσαμε παρά μόνο ένα κλάσμα της ισχύος μας», είπε.

«Πλαίσιο» των Ηνωμένων Εθνών για το Χορμούζ;

Ανήσυχοι για τις συνέπειες, οι ευρωπαίοι ηγέτες, στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, κάλεσαν χθες να εφαρμοστεί «μορατόριουμ» στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και συστημάτων ύδρευσης, καλώντας τις αντιμαχόμενες πλευρές να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Αφού παρότρυνση του αμερικανού προέδρου Τραμπ απορρίφθηκε, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να «συμβάλουν», όταν κρίνουν πως είναι η κατάλληλη στιγμή, σε εγχείρημα για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται από το στενό του Χορμούζ, πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών με πετρέλαιο και αέριο που έχει κλείσει de facto το Ιράν.

Αλλά για το Παρίσι, τη Ρώμη και το Βερολίνο, αυτό δεν θα γίνει παρά αφού τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε μιλώντας στον Τύπο για την πιθανότητα να υπάρξει «πλαίσιο του ΟΗΕ» για να προχωρήσει τέτοια αποστολή.

Για να αποφευχθούν προβλήματα στις αγορές, τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) άρχισαν να αποδεσμεύουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους, όπως είχαν προαναγγείλει στα μέσα Μαρτίου. Συνολικά 426 εκατομμύρια βαρέλια, κυρίως αργού, θα διατεθούν σταδιακά.

Δεν προτάθηκε γαλλικό σχέδιο στον Λίβανο

Στον Λίβανο, που σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, με έναυσμα επίθεση εναντίον του Ισραήλ από το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κάλεσε εκ νέου να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός και να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ενώ στη χώρα αναμένεται σήμερα ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Ο ρόλος μας οπωσδήποτε δεν είναι να προτείνουμε σχέδιο για τρίτη χώρα», αλλά «να βοηθήσουμε όπως και σε ό,τι μπορούμε για να γίνουν απευθείας συνομιλίες» ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, είπε στις Βρυξέλλες ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, εκτιμώντας πως το εάν θα διεξαχθούν εξαρτάται από