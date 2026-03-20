Αυξήσεις και στο Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας: Πώς θα διαμορφωθούν τα εισιτήρια

Ακριβότερα θα είναι το προσεχές διάστημα, τα εισιτήρια και του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία των αυξήσεων.

Οι αυξήσεις δεν θα είναι ενιαίες σε όλες τις διαδρομές, καθώς διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ζώνη και την περιοχή εξυπηρέτησης, διαμορφώνοντας έναν μέσο όρο κοντά στο 10%.

Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και αφορά το σύνολο των αστικών δρομολογίων ΚΤΕΛ σε όλη τη χώρα. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται η αύξηση του κόστους λειτουργίας των συγκοινωνιών, με βασικούς παράγοντες την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, το εργασιακό κόστος, αλλά και τα έξοδα για ανταλλακτικά και συντήρηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα κόμιστρα θα προσαρμοστούν στο ισχύον ζωνικό σύστημα, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία διαδρομής, επιχειρώντας να εξισορροπηθεί η οικονομική βιωσιμότητα των συγκοινωνιακών φορέων με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τους καθημερινούς χρήστες των αστικών συγκοινωνιών, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Πάτρα, όπου τα ΚΤΕΛ αποτελούν βασικό μέσο μετακίνησης.

Σύμφωνα, με πληροφορίες του thebest.gr, ενδεικτικά, οι τιμές στα εισιτήρια, στην Πάτρα, διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Ζώνη- Κανονικό: Από 1.20 σε 1.30 ευρώ. Μειωμένο: Από 0.70 σε 0.80 ευρώ.

Β’ Ζώνη- Κανονικό: Από 1.60 σε 1.80 ευρώ. Μειωμένο: Από 0.90 σε 1 ευρώ.

· Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται οι μαθητές - φοιτητές, πολύτεκνοι.

· Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή.