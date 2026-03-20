Σία Αναγνωστοπούλου: Η κυβερνητική κοροϊδία για τον Οδοντωτό συνεχίζεται: «Μελέτες» της τελευταίας στιγμής και προκλητικές απαντήσεις στη Βουλή

"Η σημερινή απάντηση του Υπουργού στη Βουλή σχετικά με το «λουκέτο» στον Οδοντωτό Διακοπτού-Καλαβρύτων αποτελεί τη σφραγίδα της κυβερνητικής αδιαφορίας και του πλήρους εμπαιγμού της Αχαΐας". Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας και συνεχίζει:

Παρά τις απανωτές παρεμβάσεις και τις συνεχείς προειδοποιήσεις, ο Υπουργός παραδέχθηκε σήμερα κυνικά πως μόλις... εχθές θυμήθηκε να αναθέσει στην Περιφέρεια την γεωλογική μελέτη. Η αδράνεια της κυβέρνησης από το 2023 μέχρι σήμερα είναι αδικαιολόγητη και αφήνει έναν ιστορικό και πολιτιστικό θησαυρό να καταρρέει μέρα με τη μέρα. Αντί για ένα συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, ο Υπουργός επέλεξε να επιτεθεί με θράσος, κάνοντας λόγο για «λαϊκισμό». Είναι πρόκληση να βαφτίζεται «λαϊκισμός» η αγωνία των κατοίκων και των επαγγελματιών που βλέπουν τον βασικό οικονομικό πνεύμονα της περιοχής να τίθεται εκτός λειτουργίας επ’ αόριστον.

«Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι μας δουλεύετε». Το σημερινό αδιέξοδο δεν είναι «κακιά στιγμή», αλλά το αποτέλεσμα μιας εγκληματικής αδιαφορίας. Ενώ κάθε φορά που προέκυπτε πρόβλημα θα μπορούσε να είχε λυθεί οριστικά, επιλέξατε τα πρόχειρα μπαλώματα. Ο Οδοντωτός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το θύμα της δικής σας ανικανότητας. Τέρμα οι υποσχέσεις και η κοροϊδία. Απαιτούμε την άμεση θωράκιση της γραμμής και την επαναλειτουργία της τώρα.