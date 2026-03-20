Πάτρα: Ξεκίνησαν ξανά οι εργασίες στο σιντριβάνι στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Μετά τη διακοπή των εργασιών αποκατάστασης
Οι εργασίες αποκατάστασης στο σιντριβάνι στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου ξεκίνησαν ξανά, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση ενός σημαντικού έργου για την αισθητική και την ιστορική ταυτότητα της Πάτρας.
Η διακοπή που είχε προηγηθεί οφειλόταν κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν επέτρεπαν την πρόοδο των εργασιών. Η συντήρηση του χυτοσιδήρου είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία: μετά τον καθαρισμό από σκουριά και άλατα, το υλικό γίνεται εξαιρετικά ευάλωτο και απαιτεί άμεση εφαρμογή ειδικών προστατευτικών ουσιών. Σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ταχείας επανεμφάνισης διάβρωσης, κάτι που θα μπορούσε να βλάψει το μνημείο.
Παράλληλα, ρόλο στην καθυστέρηση έπαιξαν και οικονομικοί και διοικητικοί λόγοι, καθώς ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων για το 2025 δεν επαρκούσε, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση να μεταφερθεί στο πρόγραμμα του 2026.
Πλέον, με τις απαραίτητες εγκρίσεις να έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το έργο προχωρά εκ νέου, με το ίδιο εξειδικευμένο συνεργείο να συνεχίζει τις εργασίες, ώστε το ιστορικό σιντριβάνι να αναπλαστεί.
