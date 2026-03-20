Για πόσες ημέρες θα είναι ακόμη (βαρύς) χειμωνιάτικος ο καιρός

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού και το Σαββατοκύριακο, ενώ, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, νέα κακοκαιρία αναμένεται την Τρίτη.

«Ο καιρός θα συνεχίσει να θυμίζει χειμώνα και τις επόμενες ημέρες, μιας και οι αέριες μάζες κατευθύνονται από τα βόρεια προς τα νότια, δημιουργώντας αυτόν τον πιο χειμωνιάτικο καιρό», είπε αρχικά ο κ. Μαρουσάκης.

Για το Σάββατο, ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι «θα κυριαρχήσει αυτό που λέμε στη μετεωρολογία, ο καιρός του βοριά. Και πάλι οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις μέσα στο Αιγαίο. Επομένως καθώς αυτές οι αέριες μάζες περνάνε πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου, παίρνουν υγρασία και θα δίνουν λίγες βροχές». Όπως είπε, βροχές αναμένονται προς την περιοχή των Σποράδων, της Εύβοιας, της Αττικοβοιωτίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

«Δεν αποκλείεται να δούμε λίγα χιόνια στα βουνά της Εύβοιας, στην Πάρνηθα να δούμε να χιονίζει στα πιο ψηλά σημεία, αλλά και στα βουνά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα πιο ήπιος ο καιρός, με συννεφιές που θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ηλιοφάνειας», πρόσθεσε.

Μαρουσάκης: Χειμωνιάτικος ο καιρός τις επόμενες 5-7 ημέρες

Παρόμοιο το καιρικό σκηνικό και την Κυριακή. «Από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος των Σποράδων και πιο νότια βλέπουμε ότι οι συννεφιές θα συνοδεύονται από λίγες βροχές και λίγα χιόνια σε ψηλά βουνά. Καλύτερος ο καιρός προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Θα κάνει βέβαια κρύο δεν θα αποφύγουμε τις σχετικά πιο χαμηλές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Όπως όλα δείχνουν έτσι θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να οργανώνεται μέσα στην Τρίτη που θα μας δώσει περισσότερες βροχές και θα μας απασχολήσει και την Τετάρτη, ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Άρα και η Τετάρτη θα είναι μία ημέρα με άστατες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα για τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας».

Ο κ. Μαρουσάκης κατέληξε λέγοντας ότι ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα για τις επόμενες 5-7 ημέρες και από τις αρχές Απριλίου να έρχονται πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.