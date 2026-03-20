Κ. Κυρανάκης: Απαιτείται νέα γεωλογική μελέτη από την περιφέρεια για την ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού

Αν δεν γίνει γεωλογική μελέτη και εάν δεν βάλει κάποιος την υπογραφή του ότι μπορεί λειτουργήσει με ασφάλεια ο Οδοντωτός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου (ΝΕΑΡ) και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ) για το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων.

«Θα βάζατε την υπογραφή σας να ανοίξει πάλι με ασφάλεια ο Οδοντωτός όσο δεν υπάρχει μία γεωλογική μελέτη, την οποία ζητήσαμε χθες από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να χρηματοδοτήσει;» ρώτησε ο κ. Κυρανάκης. Και πρόσθεσε πως «Έχω επικοινωνήσει προφορικά μαζί του, τηλεφωνικά, και έχει αποδεχτεί γεωλογική μελέτη, η οποία να παρατηρήσει την ένταση και τη συχνότητα των φαινομένων». «Εάν δεν γίνει αυτή η μελέτη, και κάποιος δεν βάλει την υπογραφή του, ότι μπορεί, καινούριο τραίνο ή παλιό τραίνο, να λειτουργήσει με ασφάλεια στον Οδοντωτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές και την ανθρώπινη ασφάλεια» υπογράμμισε.

Ο κ. Κυρανάκης, που παρατήρησε ότι η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε ογκώδη βράχο στη γραμμή, ενώ πριν από ενάμιση μήνα έπεσαν βράχοι σε αμαξοστοιχία η οποία εκτελούσε εκείνη την ώρα δρομολόγιο, είπε: «Πίστευα ότι μετά από την πολύ μεγάλη τραγωδία που ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον θα μπορούσαμε εμείς εδώ στην Ολομέλεια να συμφωνήσουμε ότι, όντως, βάζουμε πρώτα την ασφάλεια. Εσείς βάζετε πρώτα τη λαϊκίστικη προσέγγιση, απλά για να μπορέσετε να ικανοποιήσετε τα αυτιά των ψηφοφόρων σας».

Η κ. Αναγνωστοπούλου ανέφερε ότι έχει θέσει το θέμα από το 2023, και «ερχόσαστε και μου λέτε ότι, τώρα, ζητάτε γεωλογική μελέτη από την περιφέρεια. [. . .] Αντί να κάνουμε έργα, θα ξεκινήσουμε μελέτες. Φτού και από την αρχή».

«Οι κατολισθήσεις πάντα υπήρχαν» είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, [. . .] «αλλά εσείς κάνατε ότι δεν ξέρατε τίποτα. Ούτε ένα έργο. Ούτε μία μελέτη». «Δεν υπάρχει λαϊκισμός όταν είναι πάνδημο το αίτημα (για την επαναλειτουργία). Απλώς φοβάστε εσείς για τη δικιά σας ασφάλεια, για να μην βάλετε υπογραφή σε τίποτα, γιατί η Hellenic Train είναι ασύδοτη [. . .] ενώ έχουμε και την πολυδιάσπαση του ΟΣΕ [. . .] με αποτέλεσμα να διαχέονται οι ευθύνες. Όταν ακούει ο κόσμος ότι "ξεκινάμε γεωλογική μελέτη τώρα" [. . .] γελάει. Ξέρετε τι λέει; "Χαιρετίσματα". Δεν ανοίγει ο Οδοντωτός ποτέ» σημείωσε.

Ανταπαντώντας, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι αυτά τα φαινόμενα δεν είχαν ξανασυμβεί σε τέτοια ένταση. Όπως είπε, «Αυτοί είναι μεγάλοι ογκώδεις βράχοι οι οποίοι μπορεί να πέσουν στα κεφάλια ανθρώπων. Σταματήστε να ζητάτε λοιπόν από την κυβέρνηση να πάρει ρίσκο, να ρισκάρει ζωές ανθρώπων, απλά και μόνο για να χαϊδέψει τα αυτιά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο δάσος και στον ορεινό όγκο, εκεί βρίσκεται η αρμοδιότητα. Από χθες, με επιστολή του ΟΣΕ προς τον Περιφερειάρχη, υπάρχει ανάγκη για νέα γεωλογική μελέτη. Η προηγούμενη, του 2024, πρέπει να επικαιροποιηθεί, γιατί αυτά είναι νέα φαινόμενα, μεγαλύτερης έντασης, μεγαλύτερης επικινδυνότητας. Και αυτό παρακαλώ να το σεβαστείτε. [. . .] Έχει αποδεχτεί το αίτημα, προφορικά τουλάχιστον, ο Περιφερειάρχης. Και άρα λοιπόν, ο καθένας από τον ρόλο του, η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Δασαρχείο, ο ΟΣΕ, η Hellenic Train, όλοι, πρέπει να συνεισφέρουν για να ξαναλειτουργήσει με ασφάλεια ο Οδοντωτός. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές από την τοποθέτηση και των δυο σας ότι, ευθύνη δεν παίρνετε. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι, αν έπεφτε ένας βράχος, και είχαμε ένα ελαφρύ ατύχημα, για να μην πω τίποτα χειρότερο, εσείς θα ήσασταν οι πρώτοι οι οποίοι θα κατηγορούσατε την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά για ποινικές ευθύνες».