Οδοντωτός: Πάνω από 1.000 υπογραφές για την επανεκκίνηση των δρομολογίων - Που μπορείτε να υπογράψετε

Δυναμική ανταπόκριση καταγράφεται στη διαδικτυακή καμπάνια για τη στήριξη του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, καθώς ήδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 1.000 υπογραφές πολιτών που ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.

Η πρωτοβουλία στοχεύει όχι μόνο στην επανεκκίνηση των δρομολογίων, αλλά και στην οριστική επίλυση των προβλημάτων που επηρεάζουν την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της γραμμής. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα αναβάθμισης των υπηρεσιών, ενίσχυσης της τουριστικής δυναμικής της διαδρομής, καθώς και προοπτικής επέκτασης έως την Αγία Λαύρα.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι στο ξεδόντιασμα του Οδοντωτού», πολίτες και φορείς καλούν σε μαζική συμμετοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ιστορικού τρένου για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό της Αχαΐας.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να συμμετάσχουν υπογράφοντας ηλεκτρονικά στον σχετικό σύνδεσμο της καμπάνιας.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ

α) για την άμεση επαναλειτουργία του ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ Διακοπτού Καλαβρύτων

β) την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων που εμποδίζουν την ΕΥΡΥΘΜΗ & ΑΣΦΑΛΗ λειτουργία του ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ώστε να διασφαλιστεί δια παντός η απρόσκοπτη εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων του οπως ορίζουν οι συμβατικές υποχρεώσεις της διαχειρήστριας εταιρείας.

γ) την αναβάθμηση των δρομολογίων και την τουριστηκή εξέληξη της μαγευτικής διαδρομής καθώς επίσης και την επέκταση της απο τα Καλάβρυτα στην Αγία Λαύρα .

