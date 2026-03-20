Νέα Αριστερά: Προ των πυλών η παραίτηση Χαρίτση και το νέο σκηνικό

Η επικείμενη παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς φαίνεται πλέον να είναι θέμα ημερών.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης αναδιάταξης δυνάμεων στην Κεντροαριστερά που συνδέεται άμεσα με τις διεργασίες γύρω από ένα νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο -σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες- αναμένεται να ενταχθούν τόσο ο ίδιος ο Χαρίτσης όσο και άλλα κορυφαία στελέχη, όπως η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Η διαφωνία της πλευράς Χαρίτση και της ομάδας των Σακελλαρίδη-Τσακαλώτου

Καθοριστική καμπή για τις εξελίξεις αυτές αποτέλεσε το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς τον Ιανουάριο, όπου οι εσωκομματικές ισορροπίες διατηρήθηκαν μέσα από έναν εύθραυστο συμβιβασμό μεταξύ της πλευράς Χαρίτση και της ομάδας των Σακελλαρίδη-Τσακαλώτου, με σαφή πολιτική βάση τον αποκλεισμό οποιασδήποτε προοπτικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα· ωστόσο, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, το «γυαλί είχε ήδη ραγίσει», καθώς οι στρατηγικές διαφωνίες δεν γεφυρώθηκαν ποτέ ουσιαστικά και η συμφωνία λειτούργησε περισσότερο ως προσωρινή ανακωχή παρά ως σταθερή συνθήκη συνύπαρξης.

Τι θα κάνει ο Χαρίτσης;

Τους τελευταίους μήνες, ο Αλέξης Χαρίτσης φέρεται να επανεξετάζει τη θέση του, διαβλέποντας περιορισμένες προοπτικές για τη Νέα Αριστερά ως αυτόνομο σχήμα, ενώ η αυξανόμενη κινητικότητα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και η προοπτική δημιουργίας ενός νέου φορέα λειτουργούν ως καταλύτης εξελίξεων, μετατρέποντας την ενδεχόμενη αποχώρησή του όχι απλώς σε προσωπική επιλογή αλλά σε προάγγελο μιας βαθύτερης πολιτικής μετατόπισης.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, ιδιαίτερα από την πλευρά που είχε επενδύσει στην πολιτική αυτονομία και στον αποκλεισμό συνεργασιών με τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς για στελέχη που πρόσκεινται στους Σακελλαρίδη και Τσακαλώτο μια τέτοια εξέλιξη συνιστά ευθεία ανατροπή των συλλογικών αποφάσεων του Συνεδρίου.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η Νέα Αριστερά μπορεί να διατηρήσει τη συνοχή και την πολιτική της παρουσία μετά από μια πιθανή αποχώρηση σημαντικού μέρους της ηγετικής της ομάδας και, ταυτόχρονα, ποια μορφή θα λάβει το νέο εγχείρημα Τσίπρα και με ποιους όρους θα επιχειρήσει να εκφράσει τον χώρο, σε μια συγκυρία όπου η περίοδος στασιμότητας φαίνεται να ολοκληρώνεται και ένα νέο, πιο ρευστό και απρόβλεπτο πολιτικό τοπίο βρίσκεται ήδη σε διαμόρφωση.

πηγή iefimerida.gr