Βασιλιάς Κάρολος: Σφοδρές αντιδράσεις για τη φωτογράφισή του κάτω από πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄ που πλούτισε από τη δουλεία

Μια ομάδα 29 προσκεκλημένων πόζαρε για τη φωτογραφία μαζί με τον Κάρολο και την υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ κάτω από το μεγάλο πορτρέτο του βασιλιά Γεωργίου Δ΄. Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε στη συνέχεια σε πολλούς λογαριασμούς χωρών της Καραϊβικής στο διαδίκτυο.

Ο Κάρολος φιλοξένησε στις 10 Μαρτίου πολλούς εκπροσώπους νησιών της Καραϊβικής στο ανάκτορο Σεντ Τζέιμς, για την ετήσια δεξίωση της Κοινοπολιτείας. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών της Τζαμάικας, του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις και του Τρίνινταντ και Τομπάγκο. Είχε προσκληθεί επίσης η ύπατη αρμοστής της Γρενάδας στη Βρετανία, η Ρασέρ Κρόνεϊ.

Ακτιβιστές που μάχονται για την παροχή αποζημιώσεων σε θύματα δουλείας και μελετητές του θέματος επέκριναν τη βρετανική μοναρχία, αφού ο δουλεία πόζαρε, μαζί με αξιωματούχους από την Καραϊβική, σε μια δεξίωση, κάτω από το πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄, ο οποίος πλούτισε χάρη στην εργασία σκλάβων σε φυτείες στη Γρενάδα.

Ο Γεώργιος Δ’ πλούτισε από τις φυτείες στη Γρενάδα όπου εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι

Η έρευνα της ανεξάρτητης μελετήτριας Ντεζιρέ Μπατίστ, την οποία παρουσίασε πέρυσι το πρακτορείο Reuters, αποκάλυψε ότι περίπου 1.000 στερλίνες (σημερινή αξία, περίπου 103.000) καταβλήθηκαν στο ιδιωτικό ταμείο του Γεωργίου Δ΄ από δύο φυτείες ιδιοκτησίας του Στέμματος στη Γρενάδα όπου εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι, τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Ο Γεώργιος Δ΄ βασίλεψε μεταξύ 1820-30.

Οι ειδικοί λένε ότι οι αποκαλύψεις αυξάνουν την πίεση στη μοναρχία ώστε να αντιμετωπίσει τους ιστορικούς δεσμούς της με τη δουλεία, να ζητήσει συγγνώμη και να παραδεχτεί με ποιους τρόπους επωφελήθηκε από αυτήν.

«Είναι προσβλητικό να εκθέτουν το πορτρέτο του» είπε ο Άρλεϊ Γκιλ, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αποζημιώσεων της Γρενάδας. «Είναι διπλά προσβλητικό να βάζεις ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής μαζί με τον βασιλιά, κάτω από μια εικόνα του. Απλώς ρίχνεις αλάτι στην πληγή», είπε.

Ο Γκιλ είπε ότι η φωτογραφία αυτή αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία ώστε ορισμένοι εκπρόσωποι χωρών της Καραϊβικής να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της δουλείας.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Διπλωματική γκάφα»

Η Μπατίστ χαρακτήρισε τη φωτογραφία «διπλωματική γκάφα» από το παλάτι και προέτρεψε τον Κάρολο να «εμβαθύνει» τις γνώσεις του για την ανάμιξη της μοναρχίας στη δουλεία.

Ο Ρόμπερτ Μπέκφορντ, Βρετανός καθηγητής θεολογίας, τζαμαϊκανής καταγωγής, είπε ότι η «οικογενειακή φωτογραφία» ήταν μια πράξη «ιστορικής αμνησίας». «Το να στέκεσαι κάτω από βασιλικά πορτρέτα νομιμοποιεί τη λησμονιά», σχολίασε.

Ο Κάρολος είχε εκφράσει τη θλίψη του για τη δουλεία σε μια ομιλία του το 2022 σε ηγέτες χωρών της Κοινοπολιτείας.

Μια έρευνα της εφημερίδας Guardian το 2023 αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Γουλιέλμος Γ΄ (1689-1802) έλαβε μερίδιο ύψους 1.000 λιρών από τη Βασιλική Εταιρεία Αφρικής, η οποία μετέφερε χιλιάδες υποδουλωμένους Αφρικανούς στην Αμερική.