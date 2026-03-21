Μυστήριο γύρω από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ – Η CIA αποκωδικοποιεί τα ίχνη του

Η CIA, η Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια του Νορούζ, της Περσικής Πρωτοχρονιάς, την Παρασκευή για να δουν αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, θα ακολουθούσε την παράδοση του πατέρα του και θα απηύθυνε πρωτοχρονιάτικο μήνυμα.

Όταν η γιορτή πέρασε με μόνο μια γραπτή δήλωση από τον Μοτζταμπά, το μυστήριο γύρω από τη φυσική του κατάσταση, το πού βρίσκεται και τον ρόλο του στην πολεμική προσπάθεια του Ιράν εντάθηκε.

Όπως γράφει το Axios, δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Μοτζταμπά έχει παραμείνει στη σκιά. Από τότε που σκοτώθηκε ο πατέρας του, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι ο Μοτζταμπά βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των στόχων του.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει, επίσης, ισχυριστεί ότι ο Μοτζταμπά «τραυματίστηκε και πιθανότατα παραμορφώθηκε» στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Ωστόσο, μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς ούτε καν ένα προηχογραφημένο βίντεο μήνυμα, η σιωπή του γίνεται ολοένα πιο ανησυχητική.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο Μοτζταμπά παραμένει ζωντανός — για παράδειγμα, στοιχεία ότι Ιρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να κανονίσουν δια ζώσης συναντήσεις μαζί του (χωρίς επιτυχία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια).

Το μυστήριο γύρω από τον Μοτζταμπά έχει τεθεί σε αρκετές ενημερώσεις του Τραμπ. Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ προσπαθεί ακόμη να εκτιμήσει ποιος πραγματικά κυβερνά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι πραγματικά αυτός που δίνει εντολές», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

«Είναι πέρα από παράξενο. Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε αποδείξεις ότι έχει αναλάβει την εξουσία», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Μοτζταμπά ανακοινώθηκε ως ανώτατος ηγέτης στις 9 Μαρτίου, αφού σκληροπυρηνικοί κύκλοι συσπειρώθηκαν γύρω του για να διαδεχθεί τον πατέρα του.

Η δημόσια αντίδρασή του περιορίστηκε σε μια γραπτή δήλωση στο Telegram τρεις ημέρες αργότερα, εντείνοντας τις εικασίες για το πόσο σοβαρά τραυματίστηκε κατά την ισραηλινή επίθεση στην κατοικία του πατέρα του.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούσαν τον επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί ως de facto ηγέτη του Ιράν, μέχρι που το Ισραήλ τον δολοφόνησε την περασμένη Τρίτη.

«Οι ηγέτες τους έχουν φύγει όλοι. Η επόμενη γενιά ηγετών έχει φύγει. Και η επόμενη μετά από αυτούς σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Και τώρα, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης εκεί. Δυσκολευόμαστε. Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους αλλά δεν υπάρχει κανείς να μιλήσουμε. Ξέρετε κάτι; Μας αρέσει έτσι», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι κορυφαίοι ηγέτες του Ιράν λειτουργούν σαν καταζητούμενοι — μετακινούνται μεταξύ ασφαλών τοποθεσιών και αποφεύγουν τις ψηφιακές επικοινωνίες.

Τι συμβαίνει τώρα

Το κανάλι του Μοτζταμπά στο Telegram δημοσίευσε γραπτό μήνυμα για το Νορούζ, καλώντας σε ενότητα, μαζί με αρκετές φωτογραφίες του νέου ανώτατου ηγέτη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η CIA προσπαθεί να διαπιστώσει αν οι φωτογραφίες είναι πρόσφατες. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν,δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το Νορούζ, παρά τις απειλές για την ασφάλειά του.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζταμπά με κάποιον τρόπο. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την παράδοση», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Είναι μια μεγάλη κόκκινη σημαία».

Ο Ραζ Ζιμτ, διευθυντής του Προγράμματος Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ότι δεν υπάρχει απόδειξη πως ο Μοτζταμπά δεν είναι λειτουργικός, ακόμη κι αν ο τραυματισμός και οι ανησυχίες για την ασφάλεια δυσκολεύουν την πλήρη άσκηση της εξουσίας του.

«Υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες, δεν θα πρέπει να αναμένεται να εμφανιστεί δημόσια, και είναι πιθανό ο τραυματισμός του να μην του επιτρέπει καν να δημοσιεύσει βίντεο, ώστε να μην αποκαλυφθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του», είπε.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας, στρατηγός Τζέιμς Άνταμς, κατέθεσαν σε απόρρητη ακρόαση την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής ότι το ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει βαθιά κρίση διοίκησης και ελέγχου, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης κατάρρευσης.

Δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η δολοφονία του Λαριτζανί διεύρυνε το κενό εξουσίας και ότι αυτό καλύπτεται κυρίως από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η άνοδος του Μοτζταμπά κατέστη δυνατή χάρη στους στενούς δεσμούς του με το IRGC, το οποίο έχει τεράστια επιρροή στην οικονομία, την πολιτική και την ασφάλεια του Ιράν και το οποίο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ουσιαστικά διοικεί πλέον τη χώρα.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν το Ιράν και είναι ακραίοι», δήλωσε ανώτερος Άραβας αξιωματούχος στο Axios. «Είναι έτοιμοι να πεθάνουν για να συναντήσουν τον Χαμενεΐ τον πρεσβύτερο».

Οι Ράτκλιφ και Άνταμς τόνισαν ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί αν το καθεστώς μπορεί να επιβιώσει από τον πόλεμο και την απώλεια τόσων ανώτερων ηγετών.

Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι η δημιουργία συνθηκών για αλλαγή καθεστώτος αποτελεί έναν από τους στόχους του πολέμου.

«Πιστεύουμε ότι όσο αυξάνουμε την εξωτερική πίεση, θα αυξάνεται και η εσωτερική. Και όσο συμβαίνει αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες να καταρρεύσει το καθεστώς», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ορισμένοι επικριτές του πολέμου υποστηρίζουν ότι η εξόντωση της παλιάς ηγεσίας απλώς ανοίγει τον δρόμο για ακόμη πιο σκληροπυρηνικούς ηγέτες, όπως ο ίδιος ο Μοτζταμπά.