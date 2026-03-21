Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ αρνείται εμπλοκή στην επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ

Συνεχίζονται για 22η μέρα οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

16.50

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε ισραηλινό μαχητικό - Δεν υπέστη ζημιές το F16 αναφέρει το Ισραήλ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέφερε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι χτύπησαν ένα ισραηλινό μαχητικό που πετούσε στον ιρανικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί.

Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναγνωρίσει ότι ένα από τα μαχητικά του αεροσκάφη δέχτηκε αντιαεροπορικά πυρά στον ιρανικό εναέριο χώρο, αλλά δήλωσε ότι το αεροσκάφος εντόπισε την απειλή, δεν υπέστη ζημιές και ολοκλήρωσε την αποστολή του «όπως είχε προγραμματιστεί».

Σύμφωνα με το Ιράν, οι αμυντικές του δυνάμεις έχουν χτυπήσει περισσότερα από 200 εναέρια οχήματα στον ιρανικό ουρανό κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων drone, πυραύλους κρουζ, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά αεροσκάφη.

16:43

Ευρωπαίοι καταδίκασαν την «τρομοκρατία των εποικιστών» στη Δυτική Οχθη

Οι εκπρόσωποι 13 ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, εξέδωσαν κοινή δήλωση σε συνεργασία με τον Καναδά.

Η δήλωση ζητά από τις ισραηλινές αρχές να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης και αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Καταδικάζουμε έντονα την αυξανόμενη τρομοκρατία των εποίκων και τη βία που ασκείται από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κατά των παλαιστινιακών κοινοτήτων. Είμαστε ιδιαίτερα αποτροπιασμένοι από τους φόνους Παλαιστινίων τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή η βία από τις εποχικές πολιτοφυλακές, που στοχεύει στην κατάληψη γης και στη δημιουργία ενός καταπιεστικού περιβάλλοντος για να αναγκαστούν οι Παλαιστίνιοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πρέπει να σταματήσει».

Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, την Τετάρτη επέκρινε την αύξηση των επιθέσεων εποίκων στη Δυτική Οχθη, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

16:24

Ισραήλ: «Υποβαθμίστηκε σημαντικά» η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας και χτύπησαν «δεκάδες» στόχους. Σύμφωνα με τις IDF, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων για την ανάπτυξη πυραύλων.

Μεταξύ των στόχων ήταν αποθηκευτική μονάδα εξαρτημάτων, εργοστάσιο καυσίμων πυραύλων και παραγωγική εγκατάσταση.

16:04

Παρά τις επιθέσεις, το Ιράν δηλώνει ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση με γείτονες

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θέλει σύγκρουση με τις γειτονικές χώρες του Κόλπου και άλλες μουσουλμανικές χώρες, αποκαλώντας τις «αδέλφια».

«Στις ισλαμικές χώρες και στους αγαπητούς μας γείτονες: είστε τα αδέλφια μας και δεν συμμετέχουμε σε καμία σύγκρουση μαζί σας. Ο μόνος ωφελημένος από τις διαφωνίες μας είναι η σιωνιστική οντότητα», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε μήνυμά του στο X.

Επιπλέον, ευχήθηκε η γιορτή για το τέλος της μουσουλμανικής νηστείας, Ιντ αλ Φιτρ, να φέρει «δύναμη και ενότητα μέσω της τήρησης των διδαχών του Προφήτη Μωάμεθ», ενώ χαιρέτισε και το νέο έτος στο Ιράν.

Αναφερόμενος στην Περσική Πρωτοχρονιά (Νορούζ), σημείωσε: «Φέτος, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε το Νορούζ – το Νορούζ που αναδεικνύει την ενότητα, τη συνοχή και την εθνική αρμονία στον πολιτισμό μας. Ας ενώσουμε τα χέρια μας για να καθοδηγήσουμε το Ιράν μέσα από τις καταιγίδες που έχει υποστεί, βγαίνοντας περήφανο και νικηφόρο», έγραψε ο Πεζεσκιάν.

15:57

Ιορδανία: 240 πύραυλοι και ντρόουν έχουν πλήξει τη χώρα από την αρχή του πολέμου

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι 240 πύραυλοι και ντρόουν έχουν στοχεύσει τη χώρα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον προηγούμενο μήνα, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.

«Ο συνολικός αριθμός πυραύλων και ντρόουν που εκτοξεύθηκαν προς τη χώρα από την αρχή του πολέμου έχει φτάσει τους 240», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η Ιορδανία δεν έχει καταγράψει θανάτους από την αρχή του πολέμου, ενώ οι υγειονομικές αρχές είχαν αναφέρει 29 τραυματίες.

15:43

Είκοσι χώρες «έτοιμες να συμβάλουν» στα Στενά του Ορμούζ

Πάνω από 20 χώρες – μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα – δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, καταδικάζοντας το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού από το Ιράν.

Οι 22 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, τόνισαν:

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των εθνών που συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τις προετοιμασίες».

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε άοπλα εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ιρανικές δυνάμεις».

15:31

Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέν

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς το Ιράν εντείνει την αεροπορική του εκστρατεία κατά των κρατών του Κόλπου.

Δύο πύραυλοι φέρεται ότι αναχαιτίστηκαν στον αέρα, ενώ σειρά εκρήξεων συγκλόνισε την πόλη μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης. Η Τεχεράνη έχει στοχεύσει το Μπαχρέιν και άλλες γειτονικές χώρες, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

15:29

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στον πλησιέστερο ασφαλή χώρο, μετά την ενεργοποίηση σειρηνών.

5:20

Το Ισραήλ αρνείται εμπλοκή στην επίθεση στη Νατάνζ

Οι επιθέσεις στο πυρηνικό εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά Μέσα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν διεξήγαγε καμία επίθεση στην περιοχή, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις αμερικανικές δραστηριότητες εν μέσω της σύγκρουσης.

Νωρίτερα, το ισραηλινό δίκτυο Kan News επικαλέστηκε πηγή που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες τύπου bunker buster για να πλήξουν τον πυρηνικό σταθμό.

15:18

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση στη βάση Βρετανίας - ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό

Το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους εναντίον της κοινής στρατιωτικής βάσης Βρετανίας και ΗΠΑ στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το Ιράν απέτυχε να πλήξει την κοινή στρατιωτική βάση, ανέφερε βρετανική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι πύραυλοι του Ιράν είχαν εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων, αλλά η βάση βρίσκεται περίπου 3.800 χιλιόμετρα από το Ιράν. Κανένας από τους πυραύλους δεν έφτασε στον στόχο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε προτού η Βρετανία ανακοινώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βάσεις της για επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις που στοχεύουν τα Στενά του Ορμούζ.

15:14

Η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Νατάνζ στο Ιράν

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την επίθεση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στη Νατάνζ δέχθηκαν επίθεση, ανέφερε ο οργανισμός σε ανάρτησή του στο X.

14:55

Ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση

Ο πυρηνικός φορέας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε σε «στρατιωτική αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή κινδύνου πυρηνικού ατυχήματος», μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι το πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ δέχθηκε πλήγματα το πρωί.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανέφερε σε δήλωσή της στο X ότι ενημερώθηκε από την Τεχεράνη πως ο χώρος «επλήγη σήμερα».

«Δεν αναφέρθηκε αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας εκτός της εγκατάστασης. Η IAEA εξετάζει την αναφορά», πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

14:35

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει 8.000 στόχους στο Ιράν

Ο επικεφαλής του Κέντρου Διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολλή CENTCOM, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν πλήξει 8.000 στόχους στο Ιράν, υποβαθμίζοντας τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.