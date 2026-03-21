Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προφυλακιστέος ο 19χρονος φίλος του θύματος

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 19χρονος, ο οποίος ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση που προηγήθηκε εναντίον του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, ο 19χρονος απολογήθηκε στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.
Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο, αλλά και το βαθμό εμπλοκής του στην επίθεση κατά του 23χρονου, δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, που είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ίδιος διώκεται επιπλέον για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες- η τελευταία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Οι ίδιες πράξεις στρέφονται και κατά ενός ακόμη προσώπου που αναζητείται από τις Αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση – που φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο – προφυλακίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα ο 23χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Στην απολογία του είχε ισχυριστεί ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας μετά από επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι.
