Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, έμεινε για περίπου δύο ώρες στο γραφείο της 1ης τακτικής ανακρίτριας και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επέμενε στον ισχυρισμό περί άμυνας υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του αφότου του επιτέθηκαν πέντε άτομα που τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του. Επιπλέον, φέρεται να έκανε λόγο για ενέδρα που στήθηκε σε βάρος του και ισχυρίστηκε ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή του.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον 20χρονο όταν τον χτύπησε δύο φορές με το μαχαίρι και ότι λυπάται για το τραγικό αποτέλεσμα, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα και τους άλλους που - κατά τον ισχυρισμό του - του επιτέθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι προανακριτικά ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι του επιτέθηκαν συνολικά τέσσερα άτομα και ένα πέμπτο κατέγραφε τον ξυλοδαρμό του σε βίντεο, δευτερόλεπτα μετά που στάθμευσε το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του.

«Ο ένας από τους τρεις που ήταν πολύ κοντά σε εμένα μου έβαλε τρικλοποδιά και έπεσα στο έδαφος. Όταν έπεσα με περικύκλωσαν και με χτύπησαν πέντε φορές με το σφυρί στο κεφάλι και με χτύπησαν με το σφυρί και σε όλο μου το σώμα. Παράλληλα με χτύπησαν και με τα χέρια και με τα πόδια τους και νομίζω ότι ένιωσα και κλειδιά και κάποιο μαχαίρι. Σε αυτό το σημείο με χτυπούσαν τέσσερα άτομα και το πέμπτο παρατήρησα ότι με βγάζει βίντεο», είχε πει στους αστυνομικούς.

Σχετικά με την στιγμή που χρησιμοποίησε το μαχαίρι και στέρησε τη ζωή στον 20χρονο, ενώπιον των αστυνομικών είχε αναφέρει ότι «προκειμένου να μην με σκοτώσουν, γιατί με χτυπούσαν με σφυρί στο κεφάλι προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά, ενώ πάντα βρισκόμουν ξαπλωμένος έχοντας ήδη δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί από αυτά που μου επιτέθηκαν. Έχοντας δεχθεί πάρα πολλά χτυπήματα στο κορμί, αλλά και στο κεφάλι προσπάθησα απλά να ανακόψω την επίθεση που δεχόμουν εκείνη την στιγμή. Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν. Εγώ προσπάθησα να αποφύγω την επίθεση τρέχοντας, αλλά τελικά με πρόλαβαν και δεν είχα άλλη επιλογή».

Σημειώνεται ότι μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Ο ίδιος, μαζί με ακόμη ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί - διώκονται, σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.