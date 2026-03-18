Νορβηγία: Ο εισαγγελέας ζήτησε την κάθειρξη του προγονού του πρίγκιπα Χάακον

Ο προγονός του πρίγκιπα διαδόχου της Νορβηγίας θα πρέπει να καταδικασθεί σε κάθειρξη επτά ετών και επτά μηνών για τις κατηγορίες ότι βίασε τέσσερις γυναίκες, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και άλλα εγκλήματα, δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας στο δικαστήριο του Οσλο όπου διεξάγεται η δίκη.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, ο οποίος εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του, Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε, το 2001, τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του, περιλαμβανομένων αυτών για βιασμό, ενώ αποδέχθηκε μερικές ήσσονες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς δίπλωμα σε ισχύ.

Τη δίκη, η οποία διήρκεσε επτά εβδομάδες και πρόκειται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη, παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι Νορβηγοί, καθώς στη διάρκειά της παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες για τον εθισμό του Χόιμπι στα ναρκωτικά, τα βίντεο σεξουαλικών συνευρέσεων που είχε ο ίδιος τραβήξει, καθώς και τα περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία περιλαμβάνονταν στα στοιχεία της δίκης.

Η δίκη συνέπεσε με τη δημόσια συγγνώμη της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ επειδή επέδειξε «κακή κρίση» διατηρώντας επαφές με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επσταϊν μετά την καταδίκη του το 2008.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η συνολική δημοτικότητα της μοναρχίας έχει πληγεί εξαιτίας αυτών των δύο υποθέσεων.

Ο εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Χόιμπι πρέπει να αντιμετωπισθεί όπως οποιοσδήποτε άλλος Νορβηγός, χωρίς να του επιβληθεί ούτε αυστηρότερη ούτε ηπιότερη ποινή επειδή είναι μέλος της πιο εξέχουσας οικογένειας της χώρας.