Ώρες αγωνίας για αγοράκι 3 ετών- Κατάπιε ξυραφάκι

Σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα αγοράκι μόλις τριών ετών, το οποίο κατάπιε ένα ξυραφάκι.

Άμεσα το παιδί υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία έδειξε ότι όντως υπήρχε ένα ξυραφάκι στο στομάχι του παιδιού, όπως είχαν ενημερώσει τους γιατρούς οι γονείς του, ενώ προσδιορίστηκε και το ακριβές σημείο, ώστε οι χειρουργοί να προχωρήσουν σε επέμβαση αφαίρεσής του με ασφάλεια και ακρίβεια.

Η έκβαση της επέμβασης ήταν επιτυχής και το μικρό παιδί αναρρώνει.