Ώρες αγωνίας για αγοράκι 3 ετών- Κατάπιε ξυραφάκι

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα αγοράκι μόλις τριών ετών, το οποίο κατάπιε ένα ξυραφάκι.
Άμεσα το παιδί υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία έδειξε ότι όντως υπήρχε ένα ξυραφάκι στο στομάχι του παιδιού, όπως είχαν ενημερώσει τους γιατρούς οι γονείς του, ενώ προσδιορίστηκε και το ακριβές σημείο, ώστε οι χειρουργοί να προχωρήσουν σε επέμβαση αφαίρεσής του με ασφάλεια και ακρίβεια.
Η έκβαση της επέμβασης ήταν επιτυχής και το μικρό παιδί αναρρώνει.
Καλαμαριά: Η ιατροδικαστική έκθεση για τον 23χρονο κατηγορούμενο
Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που εντοπίστηκε τραυματισμένη
Απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους - Ερχεται ψηφιακός έλεγχος ηλικίας
