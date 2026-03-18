Αποκάλυψη από Κοβέσι: Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως όλα δείχνουν θα έχει και συνέχεια, καθώς η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, προανήγγειλε νέες εξελίξεις.

«Οι υποθέσεις σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις συνεχίζονται, δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές. Μόλις τις ολοκληρώσουμε θα δώσουμε λεπτομέρειες» ανέφερε σχετικά η εισαγγελέας, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, η Λάουρα Κοβέσι τόνισε πως «ο φόρτος εργασίας της Εισαγγελίας θα αυξηθεί, καθώς αυξήθηκε το επίπεδο αναφορών και το επίπεδο ανιχνεύσεων, αλλά και λόγω της δραστηριότητάς μας». «Και αυτό δεν θα σταματήσει, γιατί οι εγκληματίες δεν θα σταματήσουν ποτέ», συμπλήρωσε.

Η εισαγγελέας έκανε τις δηλώσεις αυτές στο πλαίσιο της ενημέρωσης της Επιτροπής Libe του Ευρωκοινοβουλίου για τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε όλες τις χώρες-μέλη και για τις δικογραφίες των σκανδάλων και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.