Η «αδιάφθορη» Λάουρα Κοβέσι: Πώς από πεισματάρα πρωταθλήτρια στο μπάσκετ έγινε η σκληρή εισαγγελέας της Ευρώπης

Πρωταθλήτρια στο μπάσκετ, ήταν αποφασιστική και πεισματάρα Το 1989, τη χρονιά όμως που άλλαξε ο κόσμος, η Λάουρα ήταν 16 ετών και έπαιζε σε θέση σέντερ φορ στην CSS Medias, την πρωταθλήτρια Ρουμανίας στην κατηγορία της. Εκείνη τη χρονιά κατέκτησε και το μεγαλύτερο αθλητικό της επίτευγμα όταν η Εθνική Ρουμανίας κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 του 1989, χάνοντας οριακά (57-58) από την (τότε) Τσεχοσλοβακία. Ο προπονητής της εκείνης της εποχής, έχει πει σε συνέντευξή του το 2020, όταν πια η πρώην παίκτριά του είχε αναλάβει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι "ήταν μια πολύ αφοσιωμένη και πεισματάρα έφηβη. Αν της έλεγα εκατό φορές να κάνει μια κίνηση, τις ενενήντα εννιά δεν θα την έκανε".

Πώς όμως γαλουχήθηκε αυτή η "τιμωρός της διαφθοράς"; Γεννημένη το 1973 στη Ρουμανία, η Λάουρα Κόντρουτα Λάσκου ήταν ένα ψηλό κορίτσι, με αθλητικό παράστημα και μεγάλη αποφασιστικότητα που διακρινόταν στο μπάσκετ. Με ύψος 1,80 ήταν μια λογική πορεία για ένα κορίτσι που μεγάλωνε τη δεκαετία του 1980 στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Και πράγματι από τα 7 της χρόνια όταν ξεκίνησε στις παιδικές ακαδημίες, μέχρι τα 22 της η ζωή της περιστρεφόταν γύρω από την πορτοκαλί μπάλα, γράφει το thetoc.gr .

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προκάλεσε αίσθηση μιλώντας έξω από τα δόντια, καθώς είπε δύο φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από το Πέραμα ότι "οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει" και ότι "τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος έχουν τελειώσει".

Η επίσκεψη της γενικής εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λάουρα Κοβέσι , στη χώρα μας, έχει στρέψει το ενδιαφέρον στην 52χρονη Ρουμάνα δικαστικό που δηλώνει αποφασισμένη να ξεσκεπάσει τη διαφθορά όπου κι αν βρίσκεται.

Η ίδια όμως, έχει να πει για τα χρόνια του αθλητισμού ότι "το μπάσκετ με δίδαξε δικαιοσύνη και να μην τα παρατάω ποτέ".

Μετά τις κατακλυσμιαίες αλλαγές στη χώρα της και την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, η νεαρή Λάουρα στράφηκε στο δίκαιο. Μεταξύ 1991 και 1995, σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Μπάμπετς-Μπολγιάϊ στο Κλουζ-Ναπόκα.

Μετά τον διορισμό της το 2006, η Κοβέσι έγινε η πρώτη γυναίκα και η νεότερη Γενική Εισαγγελέας στην ιστορία της Ρουμανίας. Στη θέση αυτή παρέμεινε έως το 2012, χρονιά που απέκτησε διδακτορικό από το Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα κάνοντας τη διατριβή της, με θέμα την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στη συνέχεια ανέλαβε Γενική Εισαγγελέας της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ρουμανία, μια θέση που κατείχε από το 2013 έως τις 9 Ιουλίου 2018, όταν απολύθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Τουντορέλ Τοάντερ εν μέσω σφοδρής πολιτικής κρίσης στη χώρα.

Η Ευρωπαία αδιάφθορη παντρεύτηκε τον Ούγγρο Εντουάρντ Κοβέσι, του οποίου το επώνυμο διατήρησε μετά το διαζύγιό τους το 2007. Φημολογείται ότι λίγα χρόνια πριν αναλάβει το καίριο πόστο της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά έναν παλιό φίλο της από τη Ρουμανία.

Η ίδια πάντως, κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια χαμηλών τόνων εισαγγελέας

Το 2015, η βρετανική εφημερίδα Guardian την περιέγραφε ως μία "χαμηλών τόνων εισαγγελική λειτουργό που έφερνε εις πέρας τη δουλειά της" κάνοντας τιτάνια προσπάθεια κατά της διαφθοράς, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη στην Ανατολική Ευρώπη - ή και στον κόσμο πάνω σε αυτό το θέμα."

Κατά τη διάρκεια της θητείας της θεωρείται ότι οι πολίτες στη Ρουμανία άρχισαν να δηλώνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης σε ποσοστό που έφτασε το 60%.

Στις αρχές του 2018, ο Ρουμάνος υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντορέλ Τόντερ, πρότεινε την απόλυσή της ως γενική εισαγγελέας της διεύθυνσης κατά της διαφθοράς βασιζόμενος σε έκθεση για τη διαχειριστική δραστηριότητα της υπηρεσίας της, που είχε συνταχθεί βάσει καταγγελιών για την ίδια.

Μεταξύ των καταγγελιών αυτών διατυπώνονταν ισχυρισμοί ότι ήταν υπερβολικά αυταρχική στη συμπεριφορά της και ότι χρησιμοποιούσε την ιδιότητά της ως Γενική Εισαγγελέας κατά της διαφθοράς για να συμμετέχει στις έρευνες άλλων εισαγγελέων. Καθώς και ότι ιεραρχούσε τους φακέλους των υποθέσεων με βάση αντίκτυπο που είχαν στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και ότι παραβίαζε αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας ενώ υπέγραφε κρυφές συμφωνίες με τις Μυστικές Υπηρεσίες.

Στη χώρα προκλήθηκε σάλος. Ο τότε πρόεδρος της Ρουμανίας, Κλάους Γιοχάνις, είχε αρνηθεί αρχικά να ανακαλέσει την απόλυσή της αλλά με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου αναγκάστηκε να το κάνει, δηλώνοντας ότι μπορεί να επαληθεύσει μόνο τη νομιμότητα του Δικαστηρίου αλλά όχι τα επιχειρήματα που είχαν οδηγήσει στην πρόταση για να ανακληθεί η απόλυση.

Τον Οκτώβριο του 2019, αφού κατάφερε να κερδίσει τον βασικό αντίπαλό της, τον Γάλλο δικαστή Ζαν-Φρανσουά Μπονέ, η Κοβέσι έγινε η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας.

Στις 5 Μαΐου 2020 ήρθε και η δικαίωση, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η απόλυση της Κοβέσι παραβίασε το δικαίωμά της σε δίκαιη δίκη, όπως και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης.