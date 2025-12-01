Ακαδημία των Σπορ: Αγώνες χάντμπολ υποδομών Τ.Ε.Χ. Πελοποννήσου

Πργαματοποιήθηκαν το Σάββατο στην Πάτρα στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΕΑΚ Πάτρας στο Κουκούλι, αγώνες πρωταθλημάτων υποδομών Τ.Ε.Χ. Πελοποννήσου μεταξύ των ομάδων Ακαδημία των Σπορ και Πολυνίκη Ναυπλίου.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν:

Μίνι:

Ακαδημία των Σπορ - Πολυνίκης Ναυπλίου = 21-17 (ημ.11-8).

Παμπαίδων Β΄:

Ακαδημία των Σπορ - Πολυνίκης Ναυπλίου = 25-43 (ημ.8-19).

Παμπαίδες Α΄:

Ακαδημία των Σπορ - Πολυνίκης Ναυπλίου = 30-29 (ημ.15-16).