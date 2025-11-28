Στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου η πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας προς τους Χειμερινούς Αγώνες - Δείτε το βίντεο

Είκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη ολυμπιακή λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε ξανά από τη Γέφυρα, στη διαδρομή της προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina.

Το πέρασμα αυτό είχε πλέον καθιερωθεί ως αναπόσπαστο μέρος κάθε ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας.

Δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, οι τέσσερις λαμπαδηδρόμοι ανέδειξαν τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, της δωρεάς οργάνων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της οδικής ασφάλειας.

▪ 1ος Λαμπαδηδρόμος: Ο Ιωάννης Δίπλαρος, πατέρας πολύτεκνης οικογένειας με επτά παιδιά και μέλος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων.

▪ 2η Λαμπαδηδρόμος: Η Βασιλική Ψάλτη, φοιτήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας δωρεάς μυελού των οστών “Will You… Marrow Me”.

▪ 3η Λαμπαδηδρόμος: Η Αργυρώ Δανιά, εργαζόμενη στη Γέφυρα από την περίοδο κατασκευής της.

▪ 4ος Λαμπαδηδρόμος: Ο Νικόλαος Ασπρουλάκης, Επισμηναγός και Ιπτάμενος της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών.

