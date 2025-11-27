Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Cortina 2026

Μία διαδρομή δυνατών συμβολισμών και κοινωνικών μηνυμάτων
Είκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από την Γέφυρα στις 27 Νοεμβρίου, στη διαδρομή της για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026, σε ένα πέρασμα που έχει καθιερωθεί μετά τα εγκαίνια του Έργου, ως αναπόσπαστο μέρος κάθε Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτέλεσε αφορμή και ευκαιρία να τιμήσουμε θεσμούς, συλλόγους, φορείς που με το έργο τους προσφέρουν στην κοινωνία αφήνοντας ένα ανεξίτηλο θετικό αποτύπωμα. Στα πρόσωπα των λαμπαδηδρόμων που προτάθηκαν από την εταιρία αναδείχτηκε η σημασία της στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών, της δωρεάς οργάνων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της οδικής ασφάλειας.
21 χρόνια μετά την πρώτη Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα, το πέρασμα της Ολυμπιακής Φλόγας σε μία ημέρα με δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες αποτέλεσε ευκαιρία να θυμηθούμε την κατάσταση στο Στενό πριν την ολοκλήρωση του Έργου, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτ. Ελλάδας και την υποδειγματική συντήρηση & λειτουργία του, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της VINCI Highways.
Διαχρονικό Σύμβολο Εθνικής Υπερηφάνειας, η Γέφυρα δεν ενώνει μόνο δύο άκρα, αλλά οραματίζεται και υπηρετεί το κοινό καλό. Συνεχίζει να χτίζει Γέφυρες με το Μέλλον, συμβολίζοντας την Ελλάδα που προοδεύει, δημιουργεί και εμπνέει".
Σχετικά με τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, μία από τις μεγαλύτερες καλωδιωτές γέφυρες στον κόσμο, συνδέει την Πελοπόννησο με την ηπειρωτική Ελλάδα, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο. Αυτή η μοναδική υποδομή ζωτικής σημασίας που παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2004, σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε, κατασκευάστηκε, λειτουργεί και συντηρείται μέσω σύμβασης παραχώρησης που λήγει το 2039 από την παραχωρησιούχο εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ, θυγατρική της VINCI Highways. Παρέχοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους οδηγούς 24/7, η ΓΕΦΥΡΑ εφαρμόζει βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας, και τις υψηλότερες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η Γέφυρα Ρίου Αντίρριου ως βασική σύνδεση των δύο πλευρών του Στενού, εξυπηρετεί περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.
Σχετικά με τη VINCI Highways
Η VINCI Highways, θυγατρική της VINCI Concessions, είναι εταιρία με ηγετική θέση στις παραχωρήσεις, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες οδικής κινητικότητας. Η VINCI Highways σχεδιάζει, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και λειτουργεί αυτοκινητοδρόμους, αστικά οδικά δίκτυα, γέφυρες, σήραγγες και ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης της κινητικότητας σε ένα δίκτυο που υπερβαίνει τα 3.000 χλμ. σε 14 χώρες. Η VINCI Highways αξιοποιεί την τεχνογνωσία της, εγγυώμενη υψηλότερα standards αποδοτικότητας και ασφάλειας, προκειμένου να εξασφαλίσει θετική εμπειρία στους χρήστες του δικτύου της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr