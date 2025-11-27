Πάτρα: Ξηλώνονται οι αφίσες- «Αυτές που κατέβηκαν είναι πολύ παλιές»- Οι νέοι κανόνες

Ξεκίνησε η επιχείρηση αποξήλωσης των παράνομων αφισών στο κέντρο της Πάτρας, με τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Πατρέων να «σαρώνουν» κεντρικούς δρόμους και σημεία υψηλής ορατότητας.

Από νωρίς χθες το πρωί, υπάλληλοι του δήμου κατέβασαν κυρίως παλιές και φθαρμένες αφίσες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες, επιβαρύνοντας την εικόνα της πόλης.

Η δράση αυτή εντάσσεται στη νέα κανονιστική για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με αυτή, όλες οι αφίσες που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα, τόσο από το κέντρο όσο και από τις συνοικίες της Πάτρας.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να οριστικοποιηθεί ένα νέο, ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λειτουργία των υπαίθριων διαφημίσεων. Το υπό διαμόρφωση σύστημα θα καθορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα επιτρεπόμενα σημεία ανάρτησης και τις διαδικασίες αδειοδότησης.

«Η αποξήλωση έγινε πράγματι στο πλαίσιο της νέας κανονιστικής και ήταν μόνο το πρώτο βήμα, καθώς θα συνεχίσουμε να τις κατεβάζουμε σε όλο το εύρος του Δήμου. Αυτές που κατέβηκαν χθες ήταν πολύ παλιές, αφού όπως είναι γνωστό έχει δοθεί χρόνος προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η υπηρεσία Οικονομικών μαζί με την υπηρεσία Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, θα οριοθετήσουν πού θα μπουν συγκεκριμένα ταμπλό, κολώνες κρεμαστές κ.ο.κ. Θα ξεκινήσουμε να τοποθετούμε αυτά που ήδη έχουμε και σιγά σιγά θα προμηθευτούμε και τα υπόλοιπα» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μιχάλης Αναστασίου.

Οι κανόνες για την αφισοκόλληση και τα πρόστιμα

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών- εμπορικών πινακίδων όπως αφισών ή σημάτων ανακοινώσεων, ενοικιαστηρίων, αναγγελιών τελετών σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους (δρόμους, κολώνες στοών, πλατείες, πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων, περιφράξεις, δέντρων, προσόψεις και τοίχους οικοδομών, εντός κήπων ή οικοπέδων, κάδων απορριμμάτων κλπ.). Επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους και με τις προδιαγραφές που ορίζει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας και μόνον κατόπιν αδείας της, με υποχρέωση απόσυρσης του διαφημιστικού μέσου εντός 3 ημερών μετά τη διεξαγωγή του διαφημιστικού γεγονότος από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα για κάθε παράβαση:

Πρόστιμο 150 € ανά τεμάχιο για ρύπανση με εμπορικές πινακίδες, διαφημιστικές πινακίδες, πινακίδες προβολής εκδηλώσεων, αφίσες, μπάνερ, αυτοκόλλητα κλπ ιδιωτικών φορέων, πλην των φορέων του δημοσίου και των κομμάτων.

Πρόστιμο 300 € για αυθαίρετη ρίψη εμπορικών διαφημιστικών φειγ-βολάν και εντύπων.

Πρόστιμο 150 € ανά τεμάχιο για ρύπανση εμπορικών διαφημίσεων με αεροπανό.

Πρόστιμο 300€ ανά τεμάχιο για εγκατάλειψη εμπορικών διαφημιστικών πινακίδων, πανό και γιγαντοαφισών εμπορικών ή διαφημιστικών δραστηριοτήτων, μετά την παρέλευση του γεγονότος για το οποίο είχαν αναρτηθεί.

Πρόστιμο από 150-1500 για την ρύπανση μνημείων, δημόσιων κτηρίων ή δημόσιων χώρων ( αρ. 12 του Κανονισμού Καθαριότητας .

Τι προβλέπεται για τις πολιτικές αφίσες

Για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτικών ιδεών μέσω εκδηλώσεων, ανοικτών ομιλιών, πολιτικών συγκεντρώσεων καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους, παραχωρούνται ατελώς κοινόχρηστοι χώροι ύστερα από σχετική αίτηση του εκάστοτε πολιτικού φορέα η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση της παράδοσης του χώρου στην κατάσταση που παραλήφθηκε.

Ειδικά εν όψει εκλογών (βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών, περιφερειακών, δημοψηφισμάτων κλπ) διατίθενται κοινόχρηστοι χώροι ατελώς, ύστερα από αίτηση των πολιτικών φορέων για την προεκλογική προβολή τους, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των υπόψη χώρων, για τις εκλογικές διαδικασίες.