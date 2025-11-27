Ο Τάκης, ο παχουλός σκύλος των Ιωαννίνων είναι η πιο αγαπημένη μασκότ της πόλης

Στα Ιωάννινα ένας αδέσποτος σκύλος έχει καταφέρει να γίνει η άτυπη μασκότ της πόλης.

Ο Τάκης – όπως τον αποκαλούν οι κάτοικοι – κυκλοφορεί καθημερινά στο κέντρο και συχνά αράζει παρέα με άλλους σκύλους.

Με την κομμένη ουρά του να κουνιέται συνεχώς, ο Τάκης λατρεύει τα κεράσματα· τόσα πολλά μάλιστα, που έχει γίνει εμφανώς πιο γεματούλης, αφού πολλοί τον ταΐζουν απλόχερα.

Παρόλα αυτά, η… στρογγυλή του εμφάνιση δεν του στερεί καθόλου γοητεία· αντίθετα, αποτελεί πλέον μέρος της παιχνιδιάρικης φύσης του, καθώς είναι ένας σκύλος που φαίνεται να παίζει σε κάθε γωνιά της πόλης.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές του συνήθειες είναι να κουλουριάζεται πάνω στο χαλάκι ενός συγκεκριμένου καταστήματος, ειδικά όταν ο καιρός χαλάει, όπως φαίνεται και σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media.