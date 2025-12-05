Στο τελωνείο Ευζώνων και αγρότες από το νομό Κιλκίς - Αποφασίστηκε οκτάωρος αποκλεισμός

Μέχρι τις 10 το βράδυ
Σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι.
Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.
Πάτρα: Ο «χάρτης» των συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης Ρίο- Άγιος Βασίλειος- Καστελόκαμπος - Από τα 4.494 κτίρια, έχουν συνδεθεί μόνο τα 326- ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ
Θεσσαλονίκη: Χημικά σε αγρότες που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο
Λούτσα: Σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης το τελευταίο αντίο στον 24χρονο Σωτήρη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr