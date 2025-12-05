Στο τελωνείο Ευζώνων και αγρότες από το νομό Κιλκίς - Αποφασίστηκε οκτάωρος αποκλεισμός

Σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.