Λούτσα: Σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης το τελευταίο αντίο στον 24χρονο Σωτήρη

φωτο από ethnos

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό η κηδεία του

Με βαθιά θλίψη και πόνο, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον 24χρονο Σωτήρη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό.

Ο νεαρός, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στη Λούτσα, συνοδεύεται στο τελευταίο του ταξίδι από αγαπημένα πρόσωπα που κρατούν λευκά τριαντάφυλλα και, με δάκρυα στα μάτια, προσπαθούν να στηρίξουν τη μητέρα του, η οποία βρίσκεται σε απόγνωση.

Πλήθος κόσμου έχει στείλει στεφάνι στην κηδεία, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

