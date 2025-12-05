Νέα προβλήματα στο Cloudflare- Εκτός λειτουργίας πολλές ιστοσελίδες

Το Cloudflare αντιμετωπίζει ξανά τεχνικές δυσκολίες, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία πολλών ιστοσελίδων.

Η νέα διακοπή επηρέασε μεγάλο τμήμα του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών όπως το X (πρώην Twitter), το Substack, το Canva και άλλες ιστοσελίδες που εμφάνισαν δυσλειτουργίες.

Ακόμη και το Down Detector – η υπηρεσία που παρακολουθεί online βλάβες παγκοσμίως – παρουσίασε προβλήματα λόγω της κατάστασης.

Ορισμένοι ιστότοποι που είχαν επηρεαστεί από το προηγούμενο περιστατικό πριν από έναν μήνα αυτή τη φορά δεν αντιμετώπισαν ζητήματα.

Σε πολλές σελίδες εμφανίστηκε μήνυμα «500 internal server error» αντί για το αναμενόμενο περιεχόμενο.

Τι είναι το Cloudflare

Η νέα αυτή δυσλειτουργία σημειώνεται μόλις δυόμισι εβδομάδες μετά το προηγούμενο σημαντικό περιστατικό, όταν το Cloudflare βρέθηκε εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες. Η εταιρεία παρέχει βασικές υπηρεσίες διαδικτυακής υποδομής, οι οποίες στηρίζουν μεγάλο αριθμό από τους μεγαλύτερους ιστότοπους παγκοσμίως.