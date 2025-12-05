Τα Καλάβρυτα «στενάζουν» λόγω Οδοντωτού- 40% κάτω οι κρατήσεις των ξενοδοχείων- Δεν μπορούν ούτε οι κάτοικοι να εξυπηρετηθούν

Πτώση σχεδόν 40% στις κρατήσεις των ξενοδοχείων καταγράφουν τα Καλάβρυτα μετά τη διακοπή του απογευματινού δρομολογίου του Οδοντωτού, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική αγορά και ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Η μείωση της επισκεψιμότητας είναι εμφανής ακόμη και σε περιόδους που παραδοσιακά προσελκύουν κόσμο, ενώ οι περιορισμένες επιλογές μετακίνησης, με τον Οδοντωτό και το ΚΤΕΛ να έχουν μειώσει σημαντικά τα δρομολόγιά τους, καθιστούν την πρόσβαση στα Καλάβρυτα δυσκολότερη, πλήττοντας άμεσα την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

«Υπάρχει πτώση, σχεδόν 40% στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, από την ώρα που κόπηκε το δρομολόγιο του Οδοντωτού. Η πτώση ορίζεται κυρίως τις καθημερινές αλλά όπως είδαμε και στην εορτή του Αγ. Ανδρέα που ήταν Κυριακή, δεν υπήρχε επισκεψιμότητα στην περιοχή, ούτε καν εκδρομείς της μιας ημέρας», σύμφωνα, με όσα δηλώνει στο thebest.gr o πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς.

O περιορισμός των δρομολογίων έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα, επηρεάζοντας άμεσα την τουριστική κίνηση: «Το ζητούμενο είναι ότι μεταξύ των δυο δρομολογίων του τρένου, υπάρχει μόλις μιάμιση ώρα, που μπορεί ο επισκέπτης να μείνει στα Καλάβρυτα, δηλαδή προλαβαίνει να πιεί μόνο έναν καφέ».

Επιπλέον, ο κ. Δαφαλιάς επισημαίνει ότι η έλλειψη μέσων μεταφοράς γίνεται ολοένα και εντονότερη: «Στα Καλάβρυτα, υπάρχει γενικότερα πρόβλημα προσβασιμότητας από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, γιατί και το ΚΤΕΛ έχει κόψει δρομολόγια, οπότε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων π.χ. φοιτητών, δεν μπορεί να ταξιδέψει στα Καλάβρυτα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, που δεν υπάρχει λεωφορείο από Αθήνα, χρησιμοποιούσε το τρένο. Τώρα δεν έχει αυτό. Ακόμα και οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν».

Τέλος, προσθέτει ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή, αλλά η προσφορά θέσεων δεν μπορεί να την καλύψει: «Επίσης, υπάρχει κόσμος που τηλεφωνεί και διαμαρτύρεται, όπως και τα τουριστικά γραφεία γιατί προσπαθούν να βρουν εισιτήρια για τον Οδοντωτό και δεν βρίσκουν». Και προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη κατάργηση του Οδοντωτού θα είχε καταστροφικές συνέπειες: «Σε περίπτωση δε, που καταργήσουν τελείως τον Οδοντωτό, τότε τα Καλάβρυτα θα αλλάξουν ταυτότητα, θα γίνουν εποχικός προορισμός».

Η Ένωση παρούσα στη διαδρομή διαμαρτυρίας

Σε ανακοίνωσή της η υπογραμμίζει ότι ο Οδοντωτός δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά «αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της ταυτότητας και της οικονομικής ζωής των Καλαβρύτων». Η λειτουργία του, σημειώνει, συνδέει την περιοχή με επισκέπτες που επιλέγουν τη μοναδική αυτή εμπειρία, στηρίζοντας δεκάδες επαγγελματίες, επιχειρήσεις και οικογένειες.

Η Ένωση τονίζει ότι «κάθε ενέργεια που οδηγεί σε περιορισμό των δρομολογίων, μείωση της ποιότητας υπηρεσιών ή αδιαφορία απέναντι στη συντήρησή του, έχει άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και την εικόνα των Καλαβρύτων ως προορισμού υψηλού επιπέδου».

Για τον λόγο αυτό, οι ξενοδόχοι ανακοινώνουν ότι θα συμμετάσχουν ενεργά στην προγραμματισμένη κινητοποίηση τη Δευτέρα 08/12/2025 στον σταθμό του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα, στηρίζοντας τις προσπάθειες τοπικών φορέων και πολιτών που διεκδικούν την προστασία και αναβάθμιση του ιστορικού σιδηροδρόμου.

Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν την πλήρη, ασφαλή και ποιοτική λειτουργία του Οδοντωτού, αλλά και για την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα αναδεικνύει τον σιδηρόδρομο ως διεθνή τουριστικό πόλο.

Κλείνοντας, η Ένωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων δηλώνει πως οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με όλους τους αρμόδιους φορείς για έναν κοινό στόχο: «τη διατήρηση και ενίσχυση του Οδοντωτού, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών μας».