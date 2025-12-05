«Byron»: Χάρτης με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής από το πρωί σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Σποράδες

Επιμένει η κακοκαιρία Byron, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που έχει πλήξει με σφοδρότητα από χθες Πέμπτη (4.12) και εξακολουθεί να πλήττει και σήμερα Παρασκευή (5.12.25) πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που επικαιροποιήθηκε σήμερα, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, ισχυροί άνεμοι, χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες και βροχές που εκτός από μεγάλη ένταση θα έχουν και διάρκεια, θα χτυπήσουν κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα), Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και τα νότια.