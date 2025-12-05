Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες στη Μάνδρα, έκλεισε η Εθνική Αθηνών- Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας

Προβλήματα επίσης προκλήθηκαν και στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στις περιοχές Ηλιούπολης και Αλίμου όπου οι δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια.

Τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων.

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=37.984&lon=23.735" frameborder="0"></iframe>

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, από το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON, στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Κλειστά σχολεία στην Αττική – Σε ποιες άλλες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.

Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.