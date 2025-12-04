Μαρουσάκης: Η κακοκαιρία Byron μόλις ξεκίνησε- Οι περιοχές στο «κόκκινο» και η εξέλιξη των φαινομένων

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Η κακοκαιρία Byron πλήττει τη χώρα από χθες το βράδυ και αναμένεται να επεκταθεί σήμερα σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα έντονα φαινόμενα θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα. Όπως τόνισε, «δυστυχώς βρισκόμαστε μόνο στην αρχή αυτής της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας».
Στη Λακωνία οι βροχοπτώσεις έχουν ξεπεράσει ήδη τους 100 τόνους ανά στρέμμα, ενώ στον νομό Αττικής φτάνουν τους 40-60 τόνους. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξαπλωθούν σε ακόμη περισσότερες περιοχές της χώρας.
Στο επίκεντρο θα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια αλλά και οι Κυκλάδες. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρό κύμα βροχών και καταιγίδων. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στα βόρεια και βορειοδυτικά σημεία της χώρας με την ίδια ένταση.
Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται στο νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στην περιοχή των Δωδεκανήσων.
Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ
«Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή» τονίζουν οι μετεωρολόγοι.Σύμφωνα με την προειδοποίηση της ΕΜΥ:
Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
