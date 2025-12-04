Μαρουσάκης: Η κακοκαιρία Byron μόλις ξεκίνησε- Οι περιοχές στο «κόκκινο» και η εξέλιξη των φαινομένων

Η κακοκαιρία Byron πλήττει τη χώρα από χθες το βράδυ και αναμένεται να επεκταθεί σήμερα σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα έντονα φαινόμενα θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα. Όπως τόνισε, «δυστυχώς βρισκόμαστε μόνο στην αρχή αυτής της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας».

Στη Λακωνία οι βροχοπτώσεις έχουν ξεπεράσει ήδη τους 100 τόνους ανά στρέμμα, ενώ στον νομό Αττικής φτάνουν τους 40-60 τόνους. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξαπλωθούν σε ακόμη περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο θα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια αλλά και οι Κυκλάδες. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρό κύμα βροχών και καταιγίδων. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στα βόρεια και βορειοδυτικά σημεία της χώρας με την ίδια ένταση.