Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 14/12/2025 το πρωί στο Σταροχώρι

”Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” εύχεται σε όλους Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη & προσφορά για ένα καλύτερο κόσμο” και ενημερώνει ότι προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία αυτή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025.

Η αιμοδοσία θα γίνει στο σταροχώρι Ερυμάνθου την Κυριακή 14/12/2025 από 9.30 το πρωί έως 13.30 σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. «Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», καταλήγει η ανακοίνωση.