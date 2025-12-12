Βελτιώνεται η υγεία του Κάρολου: Οι γιατροί μου είπαν ότι από το νέο έτος θα μειωθεί η θεραπεία, λέει ο βασιλιάς

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι γιατροί του σχεδιάζουν να μειώσουν την ένταση της θεραπείας του για τον καρκίνο από το επόμενο έτος, προσφέροντας την πρώτη πραγματική δέσμη ελπίδας για την υγεία του Βρετανού μονάρχη από την ανακοίνωση της διάγνωσής του στις αρχές του 2024.

Σε ένα προηχογραφημένο βίντεο που μεταδόθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο, ο Κάρολος είπε: «Σήμερα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τα καλά νέα ότι, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και τις «εντολές των γιατρών», το δικό μου πρόγραμμα θεραπείας για τον καρκίνο μπορεί να μειωθεί το νέο έτος».

«Αυτό το ορόσημο», πρόσθεσε, «είναι τόσο μια προσωπική ευλογία όσο και μια μαρτυρία για τις αξιοσημείωτες προόδους που έχουν σημειωθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια».

Ο 77χρονος βασιλιάς δεν είπε ότι είναι ιατρικά ελεύθερος από καρκίνο ή ότι οι θεραπείες θα τερματιστούν εντελώς. Ούτε αποκάλυψε τον τύπο του καρκίνου που είχε. Ωστόσο, οι δηλώσεις του υποδηλώνουν ότι οι γιατροί του διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ασθένεια.

Αυτό προσφέρει μια μικρή ανακούφιση στη βρετανική βασιλική οικογένεια, η οποία έχει σκιάσει από τις ασθένειες του Κάρολου και της Κάθριν, της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία επίσης διαγνώστηκε με καρκίνο το 2024. Τον Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση, μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Ο Κάρολος έκανε την ανακοίνωσή του στο πλαίσιο μιας εκστρατείας για την προώθηση της έρευνας για τον καρκίνο και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μέσω προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου. Ο βασιλιάς, στον οποίο διαγνώστηκε καρκίνος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για υπερτροφία του προστάτη στις αρχές του 2024, είπε ότι η έγκαιρη διάγνωση βοήθησε στη θεραπεία της νόσου.

«Πολύ συχνά, μου λένε, οι άνθρωποι αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο επειδή φαντάζονται ότι μπορεί να είναι τρομακτικός, ενοχλητικός ή δυσάρεστος», είπε ο Κάρολος. «Όταν τελικά αποδεχθούν την πρόσκληση, χαίρονται που συμμετείχαν».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς ανταποκρίθηκε «εξαιρετικά καλά στη θεραπεία» και ότι η ιατρική του ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία του θα περάσει τώρα σε «προληπτική φάση», με σημαντικά μειωμένο πρόγραμμα. Αρνήθηκαν να περιγράψουν τη φύση της θεραπείας ή πόσο καιρό μπορεί να συνεχιστεί.

Για τον Κάρολο, το βίντεο μήνυμα ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο επέλεξε να επικοινωνήσει σχετικά με την ασθένειά του, ένα μείγμα επίμονης ιδιωτικότητας και σποραδικής αποκάλυψης που είναι ωστόσο ασυνήθιστο για την κανονικά αδιαφανή βασιλική οικογένεια.

Όταν η μητέρα του βασιλιά, η βασίλισσα Ελισάβετ Β', πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022 σε ηλικία 96 ετών, το πιστοποιητικό θανάτου της ανέφερε ως αιτία θανάτου την «γήρανση». Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός μέχρι λίγο πριν από το θάνατό της, έγραψε στις αναμνήσεις του, «Unleashed», ότι η βασίλισσα έπασχε από μια μορφή καρκίνου των οστών για περισσότερο από ένα χρόνο — ένας ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο Κάρολος είπε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του τον Φεβρουάριο του 2024 «για να αποτρέψει τις εικασίες και με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση του κοινού για όλους όσους σε όλο τον κόσμο έχουν προσβληθεί από καρκίνο».

Ωστόσο, ο βασιλιάς δεν έχει μιλήσει πολύ για το θέμα από τότε. Οι γιατροί του δεν έχουν αναφερθεί ποτέ στην πρόγνωση της υγείας του και λίγα είναι γνωστά για τη θεραπεία του, πέρα από το ότι την ακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση. Τον περασμένο Μάρτιο, νοσηλεύτηκε για λίγο λόγω παρενεργειών της θεραπείας, προκαλώντας κύμα ανησυχίας για την κατάστασή του.

Παρά την επιφυλακτικότητά του, ο Κάρολος προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την ασθένειά του για να ενημερώσει τον κόσμο σχετικά με τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου. Στο βίντεο, προέτρεψε τους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για να υποβληθούν σε εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του εντέρου.

«Για να δώσω ένα μόνο παράδειγμα», είπε ο Κάρολος, «όταν ο καρκίνος του εντέρου εντοπίζεται στο αρχικό του στάδιο, περίπου εννέα στους δέκα ανθρώπους επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όταν διαγνωστεί αργά, το ποσοστό αυτό μειώνεται σε μόλις έναν στους δέκα».

Το βίντεο μήνυμα του βασιλιά ξεκίνησε μια βραδιά προγραμμάτων στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4, χορηγό της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων Stand Up to Cancer 2025. Το Channel 4 μετέδωσε επίσης ζωντανά από μια κλινική καρκίνου στο νοσοκομείο Addenbrooke's στο Κέιμπριτζ. Μεταξύ των παραγωγών είναι η Hidden Light, μια εταιρεία παραγωγής που ιδρύθηκε από την Χίλαρι Ρόνταμ Κλίντον, την πρώην υπουργό Εξωτερικών.

«Ελπίζω ότι θα βοηθήσει κυριολεκτικά να σωθούν ζωές», είπε η κ. Κλίντον για τη ζωντανή μετάδοση σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Σε αντίθεση με την Κάθριν, η οποία κατέγραψε το τέλος της χημειοθεραπείας της με ένα πολύ προσωπικό βίντεο σε στυλ οικιακού κινηματογράφου με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, και τα τρία παιδιά τους, ο Κάρολος έχει κρατήσει τα μηνύματά του σε χαμηλό προφίλ. Η τελευταία του ηχογραφήθηκε τον περασμένο μήνα στο Clarence House, την κατοικία του στο Λονδίνο, καθισμένος σε μια καρέκλα, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι με ρίγες και λεβάντα γραβάτα.

Ο Κάρολος έχει διατηρήσει ένα πυρετώδες πρόγραμμα δημόσιων εμφανίσεων και ταξιδιών στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, το οποίο οι παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας έχουν ερμηνεύσει είτε ως απόδειξη ότι βρίσκεται σε πορεία ανάρρωσης είτε ως απόδειξη ότι ο μονάρχης είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί στον χρόνο που του απομένει.

Τον Οκτώβριο, προσευχήθηκε μαζί με τον Πάπα Λέοντα XIV σε μια οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα στη Ρώμη, η πρώτη φορά μετά από εκατοντάδες χρόνια που ένας ποντίφικας και ένας Βρετανός μονάρχης, ο ονομαστικός επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, προσευχήθηκαν δημόσια μαζί. Μήνες νωρίτερα, επισκέφθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο, λίγο πριν από το θάνατό του.

Την περασμένη εβδομάδα, υποδέχτηκε τον Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, τον πρόεδρο της Γερμανίας, για μια διήμερη επίσημη επίσκεψη. Υποδέχτηκε τον πρόεδρο Τραμπ τον Σεπτέμβριο, τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας τον Ιούλιο και τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο της Ιαπωνίας τον Ιούνιο. Και συναντήθηκε δύο φορές με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, την πρώτη φορά αμέσως μετά την οξεία σύγκρουση του κ. Ζελένσκι με τον κ. Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.