Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: «Δεν τρώμε τον σανό της κυβέρνησης» - Παρεμβάσεις στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα

Κλιμακώνουν διαρκώς τον αγώνα τους με πολύμορφες δράσεις οι αγρότες, οι οποίοι -παρά την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση στο προεδρικό Μέγαρο- δείχνουν να είναι ανυποχώρητοι.

Νωρίτερα σήμερα (12/12), αγρότες στη Λάρισα διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα γραφεία βουλευτών της κυβέρνησης, ενώ οι συνάδελφοί τους στην Κρήτη προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του Βόρειου Οδικού Άξωνα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Παραγωγοί βρέθηκαν έξω από τα γραφεία των «γαλάζιων» βουλευτών Χρήστου Καπετάνου, Χρήστου Κέλλα και Μάξιμου Χαρακόπουλου για να παραδώσουν -έστω και... θυροκολλώντας- τα αιτήματά τους. Σε μία συμβολική πράξη μάλιστα, πέταξαν άχυρα στην είσοδο των γραφείων. «Πρέπει να καταλάβουν ότι το σανό που δίνει η κυβέρνηση δεν το τρώμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αγρότης για το σκεπτικό της δράσης.

«Η κυβέρνηση μας εμπαίζει» Στη συνέχεια, μιλώντας έξω από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, ο αγρότης εξήγησε πως «κρατάμε τα αιτήματα που θα δώσουμε στο πολιτικό γραφείο του ανθρώπου που έτρωγε με τον άνθρωπο που δημιούργησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ, τον κύριο Αυγενάκη». «Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του, τα αιτήματα βρίσκονται εδώ - και να έχει εικόνα ο βουλευτής ότι αν δε δοθούν λύσεις για τον αγροτικό τομέα, δε θα κουνηθούμε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα (12/12) για συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα (15/12) στο γραφείο του, ο αγρότης τη χαρακτήρισε ως «εμπαιγμό» και δήλωσε ότι «εάν δε δώσει ουσιαστικές λύσεις, αν δεν ανακοινωθούν οι λύσεις θεσμοθετημένες, δε θα το κουνήσουμε από τα μπλόκα». «Συνάντηση θα υπάρξει μόνο όταν υπάρξουν λύσεις στο τραπέζι», πρόσθεσε.