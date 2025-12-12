Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες – Απέκλεισαν την κεντρική πύλη του επιβατικού σταθμού- ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟ

Απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας και Θεσσαλίας που κατέφτασαν στο κέντρο με κομβόι από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Εκατοντάδες επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι έχουν παρατάξει τα οχήματα τους κατά μήκος του λιμανιού, στέλνοντας στην κυβέρνηση το μήνυμα ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.



«Ή θα καταλάβει η κυβέρνηση ότι φτάσαμε στο αμήν, ή θα μείνουν τα τρακτέρ εδώ», δηλώνει στο thesspost.gr ο αγρότης Γιώργος Δημουδης, που έχει παρατάξει το τρακτέρ του μπροστά στην πύλη.

Πλάι στον αγώνα των αγροτών βρίσκονται και μέλη σωματείων και φοιτητικών συλλόγων, φωνάζοντας συνθήματα.