Πάτρα: Πάνω από τα εντυπωσιακά πεζοδρόμια της οδού Αυστραλίας είναι... "κάτι άλλα, από το χωριό, δεν τα ξέρετε" - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χωμάτινοι δρόμοι -ρυάκια όταν βρέχει- και ημιτελή πεζοδρόμια μόνο με τα ρείθρα - μάλλον τους τελείωσαν οι πλάκες- είναι η πραγματικότητα 20 μέτρα πάνω από την οδό Αυστραλίας.

Επί της οδού Αυστραλίας τα πεζοδρόμια είναι ευρωπαικών προδιαγραφών, με ποδηλατόδρομο και όλα όσα προβλέπονται, καθώς υπάρχουν και σχολεία επί της οδού. Λίγα μέτρα πιο πάνω όμως κανείς νομίζει πως είναι σε αγροτική οδοποιία, με χωματόδρομους και χόρτα να πνίγουν δρόμους και πεζοδρόμια.

Οι λακκούβες αναπόφευκτες και οι αυλακώσεις που προκαλούνται από τις βροχοπτώσεις αναγκαίο κακό, δεδομένης της υψομετρικής διαφοράς και τις κλίσης των δρόμων μεταξύ της ΝΕΟ Κορίνθου Πατρών και της οδού Αυστραλίας. Όταν βρέχει οι κάθετες οδοί στην Αυστραλίας μετατρέπονται σε μικρούς χειμάρρους και όλο το νερό της ΝΕΟ κατηφορίζει μέσω αυτών.

Τα πεζοδρόμια που κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να κατασκευαστουν στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη, έμειναν στη μέση και όπου δεν τοποθετήθηκαν πλάκες, έχουν φυτρώσει χόρτα. Τα ρείθρα μόνο θυμίζουν οτι εκεί είχε σχεδιαστεί πεζοδρόμιο. Στην οδό Κυβέλης η σκόνη πνίγει τους μόνιμους κατοίκους το καλοκαίρι και οι λάσπες και οι λακκούβες τους ταλαιπωρούν το χειμώνα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι δρόμοι της περιοχής είναι μικροί σε μήκος και θα μπορούσαν να ασφαλτοστρωθούν με εργασίες λιγων ωρών.