Πάτρα: Στο νοσοκομείο, γυναίκα οδηγός δίκυκλου, μετά από τροχαίο

Στη συμβολή των οδών Αμερικής και Θερμοπυλών

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη διασταύρωση των οδών Αμερικής και Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα η γυναίκα οδηγός του δικύκλου να τραυματιστεί.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. 

Παράλληλα, άνδρες της Τροχαίας Πατρών προχώρησαν σε καταγραφή του περιστατικού και συλλογή στοιχείων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

