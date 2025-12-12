Νεκρός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο διαμέρισμα του 34χρονος από το Μεσολόγγι

Γιατί η απουσία του δεν έγινε άμεσα αντιληπτή;
Τραγωδία στα Ιωάννινα με έναν 34χρονο άνδρα από το Μεσολόγγι που εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα του νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.
Σύμφωνα με το Epirusgate, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ειδοποίησε τις αρχές, καθώς είχε αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με τον ενοικιαστή.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη ο οποίος εισήλθε από παράθυρο, μπήκαν στο σπίτι, όπου βρήκαν τον 34χρονο νεκρό επάνω στο κρεβάτι του.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο άνδρας φέρεται να μην είχε καλές σχέσεις με το στενό περιβάλλον του, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί γιατί η απουσία του δεν έγινε άμεσα αντιληπτή.
Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται και η κατάθεση της μητέρας του άτυχου άνδρα που κλήθηκε από την Αστυνομία Ιωαννίνων.
