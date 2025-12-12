Νεκρός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο διαμέρισμα του 34χρονος από το Μεσολόγγι

Τραγωδία στα Ιωάννινα με έναν 34χρονο άνδρα από το Μεσολόγγι που εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα του νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Σύμφωνα με το Epirusgate, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ειδοποίησε τις αρχές, καθώς είχε αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με τον ενοικιαστή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη ο οποίος εισήλθε από παράθυρο, μπήκαν στο σπίτι, όπου βρήκαν τον 34χρονο νεκρό επάνω στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο άνδρας φέρεται να μην είχε καλές σχέσεις με το στενό περιβάλλον του, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί γιατί η απουσία του δεν έγινε άμεσα αντιληπτή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται και η κατάθεση της μητέρας του άτυχου άνδρα που κλήθηκε από την Αστυνομία Ιωαννίνων.