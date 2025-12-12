Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Νεκρός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο διαμέρισμα του 34χρονος από το Μεσολόγγι

Γιατί η απουσία του δεν έγινε άμεσα αντιληπτή;

Τραγωδία στα Ιωάννινα με έναν 34χρονο άνδρα από το Μεσολόγγι που εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα του νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. 
 Σύμφωνα με το Epirusgate, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ειδοποίησε τις αρχές, καθώς είχε αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με τον ενοικιαστή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη ο οποίος εισήλθε από παράθυρο, μπήκαν στο σπίτι, όπου βρήκαν τον 34χρονο νεκρό επάνω στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο άνδρας φέρεται να μην είχε καλές σχέσεις με το στενό περιβάλλον του, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί γιατί η απουσία του δεν έγινε άμεσα αντιληπτή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται και η κατάθεση της μητέρας του άτυχου άνδρα που κλήθηκε από την Αστυνομία Ιωαννίνων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιωάννινα Νεκρός άνδρας Μεσολόγγι

