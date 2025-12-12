Θεριανό: Τι κουβαλούσε το φορτηγό που συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα;

Φορτηγό που φέρεται να μετέφερε νεκρά πρόβατα, πιθανόν από περιστατικό ευλογιάς, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Πέμπτης στο Θεριανό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Το όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα κάτω από συνθήκες που διερευνούνται από τις αρχές.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το δίκυκλο κατέληξε «καρφωμένο» στη ρόδα του φορτηγού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας. Ο τραυματίας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους, ενώ λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, για την καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος.