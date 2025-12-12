Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Πάτρα: Η παρουσίαση της «Ιθάκης»- Ποιοι θα είναι οι ομιλητές

Πάτρα: Η παρουσίαση της «Ιθάκης»- Ποιοι ...

Στις 16 Δεκεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στην Πάτρα το βιβλίο του

Οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51) στην Πάτρα.

Στο πάνελ της συζήτησης, που θα εστιάσει στο ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, θα συμμετέχουν οι:

Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας
Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός
Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Λίνα Μπάστα, διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV και δημοσιογράφος.

Η προσέλευση του κοινού έχει οριστεί στις 18:30, ενώ η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00.

Ειδήσεις Τώρα

Η Αχαΐα «βράζει» στα μπλόκα: Συνεχείς αποκλεισμοί και αναμονή εξελίξεων

Πάτρα: Μάστιγα οι εμπρησμοί οχημάτων- Ξεπερνούν τους 20 την τελευταία τριετία

71χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Άρλα Αχαΐας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αλέξης Τσίπρας

Ειδήσεις