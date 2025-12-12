Πάτρα: Η παρουσίαση της «Ιθάκης»- Ποιοι θα είναι οι ομιλητές

Οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51) στην Πάτρα.

Στο πάνελ της συζήτησης, που θα εστιάσει στο ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, θα συμμετέχουν οι:

Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός

Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Λίνα Μπάστα, διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV και δημοσιογράφος.

Η προσέλευση του κοινού έχει οριστεί στις 18:30, ενώ η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00.