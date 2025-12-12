71χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Άρλα Αχαΐας

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από οικείο του πρόσωπο
Ένας ακόμη αιφνίδιος θάνατος. Στην περιοχή της Άρλας Αχαΐας, όπου χθες Πέμπτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 71χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από οικείο πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, μεταφέροντας τον άνδρα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανό φυσικό αιφνίδιο θάνατο. Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στη γειτονιά, με τους οικείους του να θρηνούν την απώλεια.
