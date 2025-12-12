ΟΠΕΚΕΠΕ- Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

Back to Top
Η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες

Μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί σήμερα το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 14 προσαγωγές.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

