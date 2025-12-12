Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τρεις Ρομά πίσω από τις πρόσφατες ληστείες στο κέντρο

Πάτρα: Τρεις Ρομά πίσω από τις πρόσφατες...

Στο τελευταίο «χτύπημα» ένας 21χρονος τραυματίστηκε με κατσαβίδι

Τέλος στη δράση σπείρας Ρομά που είχε απασχολήσει τους πεζοδρόμους της Πάτρας, έβαλαν αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Πρόκειται για τρεις νεαρούς, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά πολιτών στις περιοχές της Μαιζώνος και της Ρήγα Φεραίου, με στόχο την αφαίρεση χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η δράση τους είχε γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο τελευταίο περιστατικό ένας από τους δράστες τραυμάτισε με κατσαβίδι έναν 21χρονο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία και απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή, η οποία ορίστηκε για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στο νοσοκομείο, γυναίκα οδηγός δίκυκλου, μετά από τροχαίο

Πάτρα: Ποια περιοχή της Πάτρας θα μείνει χωρίς νερό για μια εβδομάδα

Πάτρα: Καταγγελία για κακοποίηση νηπίων με ειδικές ανάγκες- «Χτύπαγε τα παιδιά»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ληστείες Ρομά Συλλήψεις

Ειδήσεις