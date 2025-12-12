Πάτρα: Τρεις Ρομά πίσω από τις πρόσφατες ληστείες στο κέντρο

Τέλος στη δράση σπείρας Ρομά που είχε απασχολήσει τους πεζοδρόμους της Πάτρας, έβαλαν αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Πρόκειται για τρεις νεαρούς, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά πολιτών στις περιοχές της Μαιζώνος και της Ρήγα Φεραίου, με στόχο την αφαίρεση χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η δράση τους είχε γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο τελευταίο περιστατικό ένας από τους δράστες τραυμάτισε με κατσαβίδι έναν 21χρονο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία και απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή, η οποία ορίστηκε για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή.