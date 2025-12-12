Πάτρα: Μάστιγα οι εμπρησμοί οχημάτων- Ξεπερνούν τους 20 την τελευταία τριετία

Στην επικαιρότητα επανέρχεται το φαινόμενο των εμπρησμών σε οχήματα στην Πάτρα, ένα γεγονός που τα τελευταία τρία χρόνια έχει προκαλέσει ανησυχία στις Αρχές και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχουν καταγραφεί πάνω από 20 περιστατικά, περιλαμβανομένων Ι.Χ., επαγγελματικών ημιφορτηγών και δικύκλων, αριθμός που ξεφεύγει από τα συνήθη στατιστικά δεδομένα για πόλη με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της Πάτρας, όπως γράφει η εφημερίδα "Νεολόγος".

Την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν δύο νέα περιστατικά:

Φωτιά σε Ι.Χ. τύπου Smart στην περιοχή της Λεύκας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια.

Φωτιά σε Ι.Χ. μάρκας Langua στην Περιβόλα, το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ ταβέρνας. Η φωτιά κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη με πυροσβεστήρα, χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση της Πυροσβεστικής.