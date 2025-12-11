ΑΑΔΕ: Έρχονται έλεγχοι για πλασματικά ενοίκια - Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2026

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ μπαίνουν χαμηλά δηλωμένα ενοίκια καθώς οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν ολοκληρωθεί η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεωνου είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα και έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου.

Πρόκειται για δηλωθέντα ενοίκια που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία μέσω τράπεζας και παρόχων ενέργειας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα μέχρι τώρα ευρήματα εμφανίζουν ότι χιλιάδες μισθώσεις είναι αδήλωτες, είτε εμφανίζουν τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, διαμέρισμα 107 τ.μ. στα Χανιά δηλώθηκε με ενοίκιο… 5 ευρώ το μήνα, ενώ στην Ηλιούπολη εμφανίζεται μίσθωμα 20 ευρώ για 133 τ.μ.

Συνολικά εκτιμάται ότι πρόκειται για χιλιάδες μισθώσεις ακινήτων που τα στοιχεία τους δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δηλώσεις.

Τι αλλάζει από 1/1/2026

Σημειώνεται ότι από την αρχή του νέου έτους θα περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα κάθε ευρώ που καταβάλλεται για τη στέγαση (κύρια κατοικία, εξοχικό, φοιτητικό διαμέρισμα).

Σύμφωνα με το νέο μέτρο, όσοι δεν καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τράπεζας θα μένουν εκτός επιδότησης. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.