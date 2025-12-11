Back to Top
Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στη ΒΙΠΕ - Μηχανή συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο

Δικυκλιστής τραυματίστηκε όταν η μοτοσικλέτα του «καρφώθηκε» στη ρόδα απορριμματοφόρου στο Θεριανό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Θεριανό, κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών, όταν απορριμματοφόρο φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η μηχανή προσέκρουσε στη ρόδα του φορτηγού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της.

Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας που διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

