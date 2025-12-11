Διπλός σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κάρπαθο και Ρόδο

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Κάρπαθο το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025).

Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού και της Ρόδου εντοπίζεται το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων.

Ο πρώτος σεισμός των 3,4 Ρίχτερ έγινε στις 6:20 το απόγευμα σε απόσταση 31 χιλιομέτρων βόρεια – βορειοανατολικά της Ολύμπου στην Κάρπαθο.

Το εστιακό βάθος βρέθηκε στα 14,3 χλμ.