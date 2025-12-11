Ζελένσκι: «Ο ουκρανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει με δημοψήφισμα για τυχόν παραχώρηση εδαφών»

Διπλωματικός «πυρετός» είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρώπη με στόχο να βρεθεί μια «χρυσή τομή» για να τερματιστεί ο πόλεμος, την ίδια στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις πετυχαίνουν εδαφικά κέρδη στο Ντονμπάς.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (11.12.2025) ότι η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ την αντιπρόταση του Κιέβου και των εταίρων της στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που έχει ήδη υποστεί αρκετές τροποποιήσεις.

«Το ειρηνευτικό σχέδιο – η έκδοση που υποβάλαμε στις ΗΠΑ χθες – δεν είναι το τελικό σχέδιο. Είναι ένα πακέτο εγγράφων και πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Εξαρτώνται από το πώς θα μοιάζει τελικά το βασικό σχέδιο των 20 σημείων» είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν «υπό συζήτηση» και προτείνει ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να έχουν λόγο σε τυχόν παραχωρήσεις γης μέσω δημοψηφίσματος.

Ο Ζελένσκι λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στην περιοχή του Ντονμπάς, από την οποία θέλουν να αποσυρθεί η Ουκρανία.

«Οι ΗΠΑ θέλουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να αποσυρθούν από το έδαφος της περιοχής του Ντόνετσκ και ο συμβιβασμός φαίνεται να είναι ότι η Ρωσία δεν θα εισέλθει σε αυτό το έδαφος. Ποιος θα κυβερνήσει εκεί – δεν το γνωρίζουν», εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Προσθέτει ότι συζητούνται, επίσης, οι ρωσικές αποχωρήσεις από τμήματα γης στις περιοχές του Χάρκοβο, του Σούμι και του Ντνίπρο.

Αρνείται επίσης την ύπαρξη προθεσμίας που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ για τα Χριστούγεννα, λέγοντας αντ’ αυτού ότι η Ουάσινγκτον θέλει μόνο μια «συνεννόηση για το καθεστώς» μέχρι τότε.