Ο Δήμος περιμένει ακόμη απάντηση για το Αρχαίο Ωδείο- «Ο προγραμματισμός δεν μπορεί να περιμένει»

Σε φάση αναμονής παραμένει ο Δήμος Πατρέων για τη συνάντηση που έχει ζητήσει με το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ενημερωθεί για τους όρους παραχώρησης και τον τρόπο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Ωδείου, μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του.

Η δημοτική αρχή έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή, ωστόσο, όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αποστόλης Αγγελής, απάντηση δεν έχει ακόμη δοθεί.

«Έχουμε στείλει επιστολή για να γίνει συνάντηση ώστε να διευκρινιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, για να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε το Ρωμαϊκό Ωδείο, ωστόσο δεν έχουμε πάρει απάντηση και τις επόμενες ημέρες θα ζητήσουμε ξανά με επιστολή να γίνει η συζήτηση», τονίζει.

Η επιστολή έχει σταλεί προς την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Ιάσονα Φωτήλα και τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση, με την οποία, όπως σημειώνει ο κ. Αγγελής, υπάρχει «εξαιρετική συνεργασία σε ό,τι αφορά το Ρωμαϊκό Ωδείο, με έργα που έπρεπε να γίνουν πριν δοθεί σε χρήση».

Παράλληλα, ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την καλοκαιρινή περίοδο, με συζητήσεις για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες, καθώς η καλλιτεχνική κινητικότητα είναι έντονη χάρη στη νέα εικόνα του χώρου. Όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος: «Ο προγραμματισμός δεν μπορεί να περιμένει, θα πρέπει να ξέρουμε τον αριθμό των εκδηλώσεων που θα μας παραχωρηθούν. Για παράδειγμα, αν μας πουν δέκα εκδηλώσεις, τότε θα πρέπει άμεσα να ψάξουμε άλλη λύση για χώρο και αυτό δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές ζητούν λεπτομέρειες για τις υποδομές: «Στις συζητήσεις που γίνονται συχνά μας ρωτάνε, πώς είναι ο χώρος, η σκηνή, τα παρασκήνια κ.ο.κ. και εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε και αυτό θα μπορεί να γίνει όταν υπάρξει ενημέρωσή μας».